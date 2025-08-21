Uczeń rzucił się na nauczycielkę! Wideo pokazało cios za ciosem

Brutalny atak ucznia na nauczycielkę w Tajlandii. 17-latek chciał lepszej oceny, gdy jej nie dostał, skatował kobietę
Wstrząsające nagranie z prywatnej szkoły w prowincji Uthai Thani w Tajlandii obiegło media społecznościowe! Do zdarzenia doszło 5 sierpnia. Pewien 17-latek, niezadowolony ze swojej oceny z kartkówki, podszedł do nauczycielki z pretensją, że nie otrzymał pełnej liczby punktów, mimo że odpowiedzi były poprawne. Pedagog wyjaśniła, że uczeń nie przedstawił sposobu rozwiązania zadań, co zgodnie z zasadami uniemożliwiało wystawienie maksymalnej oceny. Dlatego miał 18 punktów na 20 możliwych, a nie ich maksymalną liczbę. Chłopak początkowo poszedł do innych nauczycieli, by dopytywać, czy nauczycielka ma rację, a gdy tam też nic nie uzyskał, wrócił wściekły do klasy. Gdy znów został odprawiony z kwitkiem, wpadł w szał. Najpierw kopnął ławkę i wybiegł z sali. Po około dziesięciu minutach wrócił, domagając się od nauczycielki przeprosin. Gdy ta odpowiedziała pytaniem: „Kto powinien przepraszać?”, nastolatek rzucił się na nią z pięściami.
Lekarze zdiagnozowali połamane żebra, podbite oko oraz uraz głowy
Świadkowie nagrali, jak chłopak uderza kobietę w głowę i tułów, a potem ją kopie. Świadkiem pobicia było dwudziestu innych uczniów. Na filmie widać, że początkowo nikt niemal wcale nie reaguje, potem uczniowie próbowali bronić nauczycielki. Poszkodowana kobieta została przewieziona do szpitala. Lekarze zdiagnozowali u niej połamane żebra, podbite oko oraz uraz głowy. Nauczycielka złożyła zawiadomienie na policję, a 17-latek został usunięty ze szkoły. Jego rodzice skontaktowali się z nauczycielką i przeprosili za zachowanie syna. Sprawą zajmuje się policja.