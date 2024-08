Udany atak Ukrainców. Płonie rosyjski skład amunicji

Ukraińcy z sukcesami atakują rosyjskie cele

Ukraina konsekwentnie atakuje różne cele na terytorium rosyjskim. W nocy zniszczono skład amunicji w Ostrogożsku, w obwodzie woroneskim. Dzień wcześniej Ukraińcy przeprowadzili udany atak na rosyjskie lotnisko Marinowka. Analizy nagrań wskazują na to, że armia rosyjska straciła co najmniej 6 samolotów Su."Trafiono w punkt kierowania dronami bojowymi, pododdział walki elektronicznej, sprzęt, broń i do 40 rosyjskich żołnierzy". To niektóre z wielu operacji wojskowych, które przeprowadzili Ukraińcy w ostatnich dniach na terytorium Rosji. Według oficjalnych informacji podawanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, pod kontrolą znajduje się obecnie ponad 90 rosyjskich miejscowości. Zajęte terytorium to ponad 1200 kilometrów kwadratowych.

Rosjanie obawiają się przede wszystkim ataku na Kursk. W mieście trwają przygotowania do ochrony cywilów. O pilnych działaniach w zakresie bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców poinformował gubernator obwodu kurskiego Aleksiej Smirnow.

Władymir Putin, z kolei wg. niemieckiego "Bilda", "jest zmuszony zareagować na wciąż rosnące straty Moskwy, w tym w obwodzie kurskim. Jak czytamy, Kreml ogłosi swoją decyzję "w tajemnicy", stwierdza Bild.

Kreml werbuje mężczyzn, obiecując im wysokie wynagrodzenia, a poborowych zmusza do podpisywania kontraktów. Jednak środki, którymi dysponują rosyjskie władze są ograniczone - w niektórych regionach kraju brakuje bowiem pieniędzy na szkolenie czy wyposażenie zmobilizowanych -czytamy.

Tymczasem jak poinformował Wołodymyr Zełenski, siły zbrojne stopniowo wypychają wojska rosyjskie z obwodu charkowskiego - stwierdził prezydent w mediach społecznościowych.

- Rozmawiałem z szefem sztabu Syrskim o walkach w obwodzie charkowskim. Wypieramy armię rosyjską. Stopniowo. Okupant nie zdobędzie Charkowa, nie zdobędzie całej naszej Ukrainy - zapewnił i nazwał Charków "bohaterskim miastem, miastem ludzi i życia". Nie ustają również walki na terytorium Ukrainy. W ciągu ostatniego dnia doszło do 149 starć bojowych, w tym prawie jedna trzecia na kierunku pokrowskim, gdzie obecnie trwają najkrwawsze walki - raportuje w sobotę (24.08) rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukrainian forces reportedly carried out a successful cruise missile attack into Russia this evening.Local outlets report that a Ukrainian Neptune cruise missile hit a Russian ammunition dump in Ostrogozhsk, Voronezh Oblast with secondary explosions and fire seen nearby. pic.twitter.com/7gOdGIqCQM— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 23, 2024