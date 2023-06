Udawała faceta i uwiodła nastolatkę! "Nie odkryła prawdy nawet podczas seksu"

21-latka stanęła przed sądem za udawanie mężczyzny. Latami wmawiała swojej dziewczynie, że jest facetem

Udawała faceta i uwiodła nastolatkę! Teraz za swoje oszustwa odpowiada przed sądem. W brytyjskim Chester ruszył proces Georgii Bilham (21 l.). Kiedy spojrzy się na zdjęcia dziewczyny z mediów społecznościowych i te zrobione przed sądem, aż trudno uwierzyć w to, co się stało. Georgia to długowłosa blondynka rozmiłowana w różowych skąpych ciuchach. Jednak miała swoje ukryte męskie alter ego... Parę lat temu postanowiła, że od czasu do czasu będzie Georgem. Stworzyła "męski" profil w mediach społecznościowych, chodziła w męskich ciuchach i mówiła udawanym "męskim głosem". Niestety, postanowiła także podrywać kobiety i wmawiać im, że naprawdę jest mężczyzną. W mediach społecznościowych poznała 14-letnią wówczas ofiarę. Nastolatka rozmawiała z Georgią, myśląc, że to George. W końcu doszło do randki. A potem spotkania trwały parę lat, zaś znajomość weszła na bardzo zaawansowany etap. "George" zakrywał twarz kapturem i mówił udawanym głosem. Kiedy skłonił ofiarę do pocałunków, zdejmował jej okulary, a ponieważ dziewczyna bez nich niemal nic nie widziała, oszustwo było ułatwione. Między parą doszło także do czegoś na kształt seksu, ale nawet wtedy ofiara nie zorientowała się w sytuacji. "George" był zawsze pozakrywany ubraniami i miał kaptur na głowie. Tłumaczył, że... jest członkiem albańskiego gangu i ma wiele ran kłutych, a nastolatka uwierzyła.

"George" mógł iść do więzienia na resztę życia. Odpowie tylko za... pocałunki

Sprawa została niemal ujawniona, gdy jadące razem autem dziewczyny miały stłuczkę. Policja wylegitymowała "George'a" i poinformowała jego partnerkę, że ma do czynienia z kobietą. Początkowo ofiara płakała i była w szoku, ale sprytna manipulantka Georgia zdołała jej wmówić, że policjanci mieli jej fałszywy dowód tożsamości wyrobiony przez albański gang. W końcu jednak wszystko wyszło na jaw i sprawa skończyła się w sądzie. Początkowo na Georgii ciążyło 17 zarzutów, w tym napastowania poprzez penetrację. Ostatecznie sąd zdecydował o tym, że odpowie tylko za napastowanie seksualne mające postać pocałunków, trudno więc powiedzieć, na czym dokładnie polegał seks tej pary. W każdym razie 21-latka za swoje czyny może iść do więzienia. Usłyszy wyrok w przyszłym miesiącu.

i Autor: Policja, archiwum prywatne Bilham

