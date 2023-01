Udusiła dwójkę dzieci, chciała zabić trzecie i siebie! Powodem depresja poporodowa?

Zamach w Jerozolimie. Napastnik strzelał do ludzi. Są zabici i ranni

Aż trudno uwierzyć, że taka tragedia mogła wydarzyć się właśnie w tej rodzinie. Lindsay Clancy (32 l.) i Patrick Clancy (34 l.) z Duxbury wydawali się idealną parą. Mieli trójkę dzieci, najmłodsze ma zaledwie siedem miesięcy. Na zdjęciach cała rodzina z córką Corą (+5 l.) i synkiem Dawsonem (+3 l.) sprawiała wrażenie bardzo szczęśliwej, a Lindsay była z zawodu położną i wydawało się, że kocha dzieci ponad wszystko. Czy to depresja poporodowa sprawiła, że kobieta zabiła własne maleństwa? Tę hipotezę bada teraz policja z Massachusetts. Tragedia rozegrała się 24 stycznia, w ostatni wtorek. Patrick Clandy wrócił z pracy do domu i zastał tam makabryczny widok. Jego żona leżała bezwładnie pod domem, na drugim piętrze było otwarte okno. W środku była trójka nieprzytomnych dzieci z widocznymi ciężkimi obrażeniami. Zrozpaczony mężczyzna wezwał pogotowie i policję. Lekarz pogotowia stwierdził zgon dwójki starszych dzieci. 5-letnia Cora i 3-letni Dawson zostali uduszeni. 7-miesięczny chłopczyk cudem przeżył. Podobnie jak matka, która próbowała popełnić samobójstwo, ale przetrwała upadek z drugiego piętra. Kobieta leży teraz w szpitalu. Funkcjonariusze chcą postawić jej zarzuty: trzy dotyczą uduszenia oraz napaści przy użyciu śmiercionośnego narzędzia, która doprowadziła do śmierci dwójki dzieci.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

“Her husband was working from home instead of going in to work to be able to try and support her daily while she went to a program 5 days a week for PPD. & in the 25 minutes it took him to pick up take out, the unthinkable happened”Friend of Lindsay Clancy via @JohnDePetroshow pic.twitter.com/wtgymTbdsq— Crime With Bobby (@bobbywellison) January 26, 2023

