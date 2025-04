Ujawnili straszne zdjęcia z domu Gene'a Hackmana! Wstrząsające, co robiła jego żona tuż przed śmiercią!

Ta makabra wstrząsnęła całym Hollywood. 26 lutego w posiadłości w Santa Fe odnaleziono ciała 95-letniego Gene'a Hackmana i jego 62-letniej żony Betsy Arakawy. W domu, w kojcu, znaleziono także zwłoki ich psa. Na początku trudno było odpowiedzieć na pytanie, co mogło się tam wydarzyć. Śledczy od razu raczej odrzucali koncepcję uwzględniającą udział osób trzecich, media jednak spekulowały na temat tego, co mogło doprowadzić do tego dramatu. Ostatecznie służby ujawniły dramatyczny przebieg zdarzeń. 95-letni Hackman zmarł na niewydolność serca tydzień po tym, jak jego 62-letnia żona Betsy uległa rzadkiej chorobie przenoszonej przez gryzonie, znanej jako "zespół płucny hantawirusowy". "Hackman, który cierpiał na późne stadium choroby Alzheimera, mógł nie być świadomy śmierci żony w ostatnich dniach swojego życia". Ich pies prawdopodobnie zmarł z głodu. Rodzina zmarłego aktora chciała, by ​​raport z sekcji zwłok, a także potencjalnie szokujące zdjęcia i filmy z dochodzenia były trzymane z dala od mediów. Sąd jednak zdecydował inaczej.

Przerażające, co na kilka dni przed śmiercią robiła żona Hackmana!

Do mediów właśnie trafiła między innymi informacja, która rzuca nowe światło na ostatnie dni życia pary. Jak podaje "New York Times", zdjęcia i nagrania z wartej miliony rezydencji Hackmana opublikowało we wtorek (15 kwietnia) Biuro Szeryfa Hrabstwa Santa Fe. Jak wynika z dokumentów, na kilka dni przed śmiercią, Betsy Arakawa wielokrotnie szukała w internecie informacji o objawach grypy i COVID-19. Jedno z zapytań, jakie wpisała w wyszukiwarkę brzmiało: "Czy Covid może powodować zawroty głowy?", a inne: "Grypa i krwawienia z nosa". Datuje się je na 10 lutego, czyli na 16 dni przed tym, jak znaleziono zwłoki małżeństwa. "NYT" opisuje, że następnego dnia żona Hackmana wysłała e-mail do swojego masażysty, aby odwołać wizytę, pisząc, że jej mąż obudził się rano z "objawami grypopodobnymi/przeziębieniowymi". Dodała jednak, że miał negatywny wynik testu na Covid. Tego samego dnia zamówiła z Amazonie butle tlenowe. Arakawa zmarła ostatecznie z powodu hantawirusa, który przenosi się poprzez ekspozycję na odchody gryzoni i może powodować objawy grypopodobne, zanim rozwinie się w duszność, a także niewydolność serca i płuc. Policyjne raporty ujawniły, że w domu pary znaleziono odchody gryzoni.

Ostatnie chwile życia Gene'a Hackmana. Przerażające zdjęcia!

We wtorek ujawniono także zdjęcia i nagrania z wnętrza rezydencji. Są przerażające. W kuchni, sypialniach, łazienkach znajdowały się klatki dla psów, łóżka, książki, pudełka i inne rzeczy osobiste, w tym butelki z lekami, przybory toaletowe, artykuły spożywcze i mnóstwo ubrań. "Niektóre części domu wyglądały na bardziej uporządkowane, ale w innych panował kompletny nieład – w muszli klozetowej w jednej z łazienek wciąż znajdowały się odchody i mocz, a w jednej z sypialni leżała zakrwawiona poduszka" - pisze serwis "Page Six". Na zdjęciach widać zagracone pomieszczenia, pełne ubrań, śmieci, kosmetyków, fiolek z lekami. W marcu córki Hackmana, Elizabeth i Leslie, w jednym z wywiadów stwierdziły, że ich sławny ojciec i Arakawa byli bardzo skryci i nie pozwalali na wstęp do domu służącym ani sprzątaczkom.