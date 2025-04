Pokażą zdjęcia Gene'a Hackmana i jego żony z miejsca tragedii? Sąd podjął decyzję. "Nie ma limitu traumy"

Pilne wieści z Watykanu. Podali nowe informacje o papieżu Franciszku. Co się dzieje?

Ta makabra wstrząsnęła całym Hollywood. 26 lutego w posiadłości w Santa Fe odnaleziono ciała 95-letniego Gene'a Hackmana i jego 62-letniej żony Betsy Arakawy. W domu, w kojcu, znaleziono także zwłoki ich psa. Na początku trudno było odpowiedzieć na pytanie, co mogło się tam wydarzyć. Śledczy od razu raczej odrzucali koncepcję uwzględniającą udział osób trzecich, media jednak spekulowały na temat tego, co mogło doprowadzić do tego dramatu. Ostatecznie służby ujawniły dramatyczny przebieg zdarzeń.

Śmierć Gene'a Hackmana. Pokażą zdjęcia z miejsca tragedii?

Zgodnie z raportem koronera, 95-letni Hackman zmarł na niewydolność serca tydzień po tym, jak jego 62-letnia żona Betsy uległa rzadkiej chorobie przenoszonej przez gryzonie, znanej jako "zespół płucny hantawirusowy". "Hackman, który cierpiał na późne stadium choroby Alzheimera, mógł nie być świadomy śmierci żony w ostatnich dniach swojego życia" - pisze "New York Post". Ich pies prawdopodobnie zmarł z głodu. Rodzina zmarłego aktora chciała, by ​​raport z sekcji zwłok, a także potencjalnie szokujące zdjęcia i filmy z dochodzenia były trzymane z dala od mediów, argumentując, że Hackman i Arakawa "prowadzili wzorowe życie prywatne przez ponad 30 lat w Santa Fe w Nowym Meksyku i nie eksponowali swojego stylu życia".

Makabryczna śmierć Gene'a Hackmana. Zostawił 80 milionów dolarów

W poniedziałek decyzję w tej sprawie podjął sąd. "Kluczowe szczegóły śledztwa w sprawie makabrycznej śmierci Gene'a Hackmana i jego żony Betsy Arakawy mają zostać ujawnione, ale najbardziej makabryczne nagrania wideo i zdjęcia pozostaną utajnione" - podano. Co zatem zostanie pokazane? Między innymi zdjęcia przedstawiające wnętrze domu Hackmana, a także wyniki sekcji zwłok i nagrania audio z kamer policyjnych z dnia, gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce zdarzenia. "New York Post" przypomnina, że teraz zacznie się najpewniej batalia o wart 80 milionów dolarów majątek wybitnego aktora. "Trójka dzieci aktora z poprzedniego małżeństwa miała słynną burzliwą relację z ojcem i nie została bezpośrednio wymieniona w jego testamencie".