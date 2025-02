Gene Hackman i żona byli zmumifikowani! Szokujące nowe ustalenia

Straszne ustalenia w sprawie tajemniczej śmierci Gene'a Hackmana i jego żony. Ciała były częściowo zmumifikowane

Wstrząsające nowe ustalenia śledczych w sprawie śmierci Gene'a Hackmana i jego żony Bersy Arakawy oraz ich psa! Przypomnijmy, że ciała legendy amerykańskiego kina oraz jego żony, pianistki, zostały znalezione w środę w ich wartej 3,3 miliona dolarów rezydencji w Santa Fe. Policja wstępnie orzekła, że brak widocznych oznak działania osób trzecich, takich jak wyraźne obrażenia na ciele czy ślady włamania lub walki, na przykład z włamywaczami. Śmierć małżonków i ich psa uznano za podejrzaną. Teraz pojawiły się nowe, szokujące ustalenia. Amerykańskie media, w tym "People" podają powołując się na policyjne dokumenty, że ciała gwiazdora kina i jego małżonki były częściowo zmumifikowane. Arakawa "wykazywała wyraźne oznaki śmierci, rozkładu ciała, wzdęcia twarzy i mumifikacji obu rąk i stóp" - głosi policyjny raport. Według "People" podobnie wyglądało ciało Gene'a Hackmana. Do mumifikacji doszło najprawdopodobniej dlatego, ze ciała leżały przez dłuższy czas w chłodnym i suchym domu, bo takie warunki sprzyjają tego rodzaju procesom.

Aktor leżał w pomieszczeniu blisko kuchni, tak jakby upadł, jego żona i pies w łazience

Kobieta leżała w łazience obok martwego psa i opakowania leków na receptę oraz grzejnika, który spadł na podłogę, a aktor w pomieszczeniu gospodarczym blisko kuchni. Jego okulary przeciwsłoneczne i laska leżały na podłodze, tak jakby upadł. Na terenie posesji znaleziono też dwa zdrowe psy, jednego we wnętrzu budynku i jednego na zewnątrz. Wstępna teoria policji mówi o prawdopodobnym "pewnego rodzaju zatruciu gazem". Nie ma jeszcze wyników badań na obecność tlenku węgla i toksykologii, być może to one pozwolą dać odpowiedź na pytanie o to, jak doszło do śmierci sławnego aktora. Wyniki sekcji zwłok mają zostać upublicznione w ciągu czterech do sześciu tygodni.

