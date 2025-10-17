Ujawniono przyczynę śmierci Diane Keaton! Zaskoczenie?

Ujawniono przyczynę śmierci Diane Keaton. Aktorka zmarła na zapalenie płuc

11 października zmarła Diane Keaton (79 l.), amerykańska aktorka znana przede wszystkim z filmów Woody'ego Allena. Wiadomości te przekazał wtedy przedstawiciel rodziny magazynowi "People", nie podając początkowo przyczyny śmierci gwiazdy. Anonimowy znajomy Keaton powiedział wówczas "People", że stan zdrowia Diane Keaton „bardzo gwałtownie się pogorszył” w ostatnich miesiącach. „W ostatnich miesiącach otaczała ją tylko najbliższa rodzina, która wolała zachować wszystko w tajemnicy. Nawet wieloletni przyjaciele nie byli w pełni świadomi tego, co się dzieje”. Aktorka od młodych lat zmagała się z chorobami. U Keaton zdiagnozowano raka skóry, gdy miała 21 lat, a kilka lat temu raka płaskonabłonkowego, który został usunięty w 2015 roku. Jak się jednak okazuje, to nie nowotwór zabił gwiazdę.

"Rodzina Keaton jest niezmiernie wdzięczna za niezwykłe wiadomości pełne miłości i wsparcia"

„Rodzina Keaton jest niezmiernie wdzięczna za niezwykłe wiadomości pełne miłości i wsparcia, które otrzymała w ciągu ostatnich kilku dni w imieniu ukochanej Diane, która zmarła na zapalenie płuc 11 października. Kochała swoje zwierzęta i niezłomnie wspierała bezdomną społeczność, dlatego wszelkie darowizny na jej rzecz, przekazywane na rzecz lokalnego banku żywności lub schroniska dla zwierząt, będą dla niej wspaniałym i niezwykle docenianym wyrazem pamięci” - głosi oświadczenie bliskich Diane Keaton, opublikowane przez "People".

Kim była Diane Keaton? Zapamiętamy ją głównie jako Annie Hall z filmów Woody'ego Allena

Diane Keaton wystąpiła w wielu znanych produkcjach, w tym w "Ojcu chrzestnym" oraz "Annie Hall". Naprawdę miała tak na nazwisko - urodziła się w Los Angeles w 1946 roku jako Diane Hall, a Keaton to nazwisko panieńskie jej matki. Zyskała sławę w 1972 roku, kiedy zagrała żonę Michaela Corleone w "Ojcu chrzestnym". Jeszcze większy sukces przyniosła jej współpraca z Woodym Allenem. Keaton i Allen poznali się pod koniec lat 60., a w latach 1968–1972 prywatnie byli parą. Keaton zagrała w kilku jego filmach, w tym w "Annie Hall", za którą w 1977 roku otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Styl ubioru bohaterki stał się ikoną mody końca lat 70. Diane Keaton nigdy nie wyszła za mąż, w latach 90. adoptowała dwoje dzieci.

