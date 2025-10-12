Tak gwiazdy pożegnały Diane Keaton. Jaka była przyczyna jej śmierci?

Nie żyje Diane Keaton. Aktorka znana z filmów Woody'ego Allena zmarła w wieku 79 lat

Zmarła Diane Keaton (79 l.), amerykańska aktorka znana przede wszystkim z filmów Woody'ego Allena! Te wiadomości podał wczoraj, 11 października wieczorem czasu polskiego przedstawiciel rodziny magazynowi "People". Nie ujawniono przyczyny śmierci gwiazdy. Kim była Diane Keaton? Wystąpiła w wielu znanych produkcjach, w tym w "Ojcu chrzestnym" oraz "Annie Hall". Naprawdę miała tak na nazwisko - urodziła się w Los Angeles w 1946 roku jako Diane Hall, a Keaton to nazwisko panieńskie jej matki. Zyskała sławę w 1972 roku, kiedy zagrała żonę Michaela Corleone w "Ojcu chrzestnym". Jeszcze większy sukces przyniosła jej współpraca z Woodym Allenem. Keaton i Allen poznali się pod koniec lat 60., a w latach 1968–1972 prywatnie byli parą. Keaton zagrała w kilku jego filmach, w tym w "Annie Hall", za którą w 1977 roku otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Styl ubioru bohaterki stał się ikoną mody końca lat 70. Diane Keaton nigdy nie wyszła za mąż, w latach 90. adoptowała dwoje dzieci.

Co było przyczyną śmierci Diane Keaton? Takie są przecieki

Anonimowy znajomy Keaton powiedział 'People', że stan zdrowia „bardzo gwałtownie się pogorszył” w ostatnich miesiącach. „W ostatnich miesiącach otaczała ją tylko najbliższa rodzina, która wolała zachować wszystko w tajemnicy. Nawet wieloletni przyjaciele nie byli w pełni świadomi tego, co się dzieje”. Aktorka od młodych lat zmagała się z chorobami. U Keaton zdiagnozowano raka skóry, gdy miała 21 lat, a kilka lat temu raka płaskonabłonkowego, który został usunięty w 2015 roku.

Gwiazdy żegnają Diane Keaton. Lawina pożegnań w sieci

„Była wyjątkowa. I choć nie zdawała sobie z tego sprawy lub nie chciała się do tego przyznać, była świetną aktorką!” - napisała Jane Fonda na Instagramie. Goldie Hawn, jej koleżanka z „Klubu pierwszych żon”, napisała: „Diane, nie jesteśmy gotowi cię stracić. Nigdy nie lubiłaś pochwał, byłaś taka skromna, ale teraz nie możesz mi powiedzieć, żebym się zamknęła, kochanie. Nie było i nie będzie nikogo takiego jak ty… Będę za tobą cholernie tęsknić”. „Od „Annie Hall” przez „Ojca chrzestnego” po „Lepiej późno niż później” jest po prostu niesamowita, niezapomniana i naprawdę oryginalna. Więc dla Diane, obejrzyjcie jeden z jej filmów i załóżcie naprawdę fajny, ciekawy strój, czarno-biały. Zróbcie fajne zdjęcie i po prostu spełnijcie swoje marzenia. Po prostu bądźcie sobą, unikatowymi i interesującymi. Myślę, że Diane byłaby bardzo szczęśliwa” – powiedziała w wystąpieniu wideo Reese Witherspoon.

Some actors play emotions. Diane Keaton lived inside them.Diane Keaton embodied the contradictions of being human: funny and fragile, bright and bruised, always achingly honest. For decades, she filled every frame with warmth, wit, and wonder. A Best Actress Oscar winner and… pic.twitter.com/BqjewFW4MO— The Academy (@TheAcademy) October 11, 2025

Rest in peace, Diane Keaton.The Oscar winner’s spirit, humor, and heart lit up every film she touched — from "Annie Hall" and "The Godfather" to "The First Wives Club," and "Father of the Bride." She was a true Icon. Thank you, Diane, for a lifetime of unforgettable moments. pic.twitter.com/uwTSR3EbcO— Variety (@Variety) October 11, 2025

