Ujawniono tajne plany Putina. "Będzie tylko gorzej"

Putin szykuje się do ogłoszenia powszechnej mobilizacji? Narastają plotki o nowych planach dyktatora

Wiele wskazuje na to, że Władimir Putin liczył na to, iż wojna na Ukrainie z zajęciem Kijowa włącznie potrwa kilka dni. Jak pamiętamy, rzekoma "druga armia świata" okazała się w dużej mierze nieudolna, choć także wyjątkowo okrutna. Zdesperowany Putin we wrześniu zdecydował się przeprowadzić coś, co nazwał "częściową mobilizacją". Wywołał wtedy panikę w kraju i exodus młodych mężczyzn za granicę, przykładowo na Bali. Bo "częściowa mobilizacja" w praktyce często okazywała się powszechna, zwłaszcza na wschodzie, gdzie w biedniejszych regionach łapano mężczyzn nie kierując się żadnymi zasadami. Okazało się nieprawdą to, że w kamasze mieli iść tylko ci z doświadczeniem wojskowym. A teraz "będzie tylko gorzej" - ostrzegają niezależne rosyjskie media.

Niepełnosprawni, seniorzy i naukowcy w kamasze. Ostrzeżenia mnożą się w Rosji

Po mediach społecznościowych i niezależnych rosyjskich portalach krąży informacja o tym, że Władimir Putin lada dzień ma ogłosić powszechną mobilizację w Rosji. Co więcej, według "Możem Objasnit" czy "Rosja Przeciw Mobilizacji" nowe prawo ma zezwalać na przyjmowanie do armii nawet chorych, niepełnosprawnych czy mających do 65 lat, jak również przestępców z wyrokami. Od wojska nie będzie się już można wymigać pracownikom uniwersyteckim i naukowcom, zaś mężczyznom w wieku do 27 lat Putin chce całkowicie zakazać wyjazdu z kraju.

Alleged FSB source in Moscow: Full mobilization is likely to be announced in the coming days in Russia.If this is true, then this morning's multiple drone attack on Moscow, most of which appear to be getting shot down by air defense, could very well be Putin's false-flag. pic.twitter.com/Ks0zKcAL1J— Igor Sushko (@igorsushko) May 30, 2023

