Ukradł Dzieciątko Jezus ze żłóbka! Teraz je zwrócił... z dodatkiem!

Dzieciątko Jezus wykradzione z szopki wróciło na miejsce! Złodziej odniósł je do remizy, załączając list. Co napisał?

Szczęśliwy finał świątecznej afery w Stanach Zjednoczonych! W miejscowości Fort Collins w amerykańskim stanie Kolorado utworzono przed Bożym Narodzeniem tradycyjną szopkę. Były tam oczywiście figury Maryi i świętego Józefa, sianko i żłóbek, zwierzątka i rzecz jasna Dzieciątko Jezus. Mieszkańcy przychodzili do szopki i robili zdjęcia, nikt nie podejrzewał, co stanie się niebawem! Lecz pewnego dnia, tuż przed Bożym Narodzeniem, ich oczom ukazał się straszny widok. Żłóbek był pusty! Ktoś ni mniej, ni więcej, tylko podwędził Dzieciątko Jezus. O sprawie powiadomiono policję, a ta zabezpieczyła okoliczne nagrania z kamer monitoringu. Na jednym z filmów ujrzała młodego, blondwłosego złodzieja, który z szerokim uśmiechem na ustach unosi nieszczęsne Dzieciątko w niewiadomym kierunku. „Ten Grinch próbował zepsuć Boże Narodzenie, kradnąc Dzieciątko Jezus ze szopki na Old Town Square” — napisały władze w internecie, pokazując wizerunek złodzieja.

„Naprawdę mi przykro. Popełniłem głupi błąd w tamtej chwili, to się więcej nie powtórzy”

Być może to rozgłos wokół sprawy wystraszył tego psotnika, bo po krótkim czasie naprawił swój błąd. Jak pisze między innymi "New York Post", Dzieciątko Jezus porwane z bożonarodzeniowej szopki wróciło! Porywacz po paru dniach spędzonych z lalką, którą podwędził ze żłóbka w Fort Collins, postanowił oddać Jezuska prawowitym właścicielom. Rabuś odłożył figurkę nie na jej miejsce, a w siedzibie miejscowej straży pożarnej, tak jakby było to żywe dziecko - bo w Kolorado w remizach rodzice mogą anonimowo oddawać swoje noworodki bez obawy przed karą karną, tak jak w polskich "oknach życia". Złodziej oddał Jezuska w nietkniętym stanie, a nawet z pewnym dodatkiem. Co to było? List! „Naprawdę mi przykro. Popełniłem głupi błąd w tamtej chwili, to się więcej nie powtórzy” - napisał skruszony rabuś. „To cud Bożego Narodzenia” — napisała jedna z komentujących osób. „Potrzebował tylko trochę czasu z Panem” - dodała.

A Nativity scene in one Colorado town was restored in time for Christmas after a miraculous return. https://t.co/5sPdAANIRW pic.twitter.com/QHO2jyW56B— TODAY (@TODAYshow) December 26, 2024

