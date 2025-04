Ukraina będzie ratować Zachód? Chodzi o blackout!

Ukraina będzie ratować Zachód, a nie odwrotnie? Zełenski oferuje pomoc w walce z blackoutami w Europie

Potężna awaria prądu przeraziła wczoraj Europę! Cała kontynentalna część Hiszpanii, a także niektóre rejony Portugalii i Francji zostały dotknięte blackoutem. Od godziny 12:30 wczoraj, 28 kwietnia, na całym tym obszarze, w tym w Madrycie nie działała sygnalizacja świetlna i metro, nie było światła ani internetu. Dziś, 29 kwietnia rano władze Hiszpanii podkreślały, że dostawy prądu udało się przywrócić na 99 proc. obszaru kraju. Przyczyna awarii pozostaje nieznana. Hiszpański premier mówił, ze nie wyklucza żadnego scenariusza, co rodziło pytania o możliwość sabotażu, na przykład w wyniku ataku hakerskiego. Teraz Portugalskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa oświadczyło, że nie ma sygnałów świadczących o działaniu hakerów, a wiceszefowa Komisji Europejskiej Teresa Ribera na konferencji prasowej w Brukseli wykluczyła sabotaż. Jak ujawnili Hiszpanie, kryzys udało się zażegnać dzięki wsparciu Francji i Maroka. Ale możliwe, że w przyszłości pomoże... Ukraina i to tym razem ona będzie ratować Zachód, a nie odwrotnie. O co chodzi?

"Przez lata wojny i rosyjskich ataków na nasz system energetyczny, Ukraina zdobyła znaczące doświadczenie"

Kiedy świat obiegły wieści o blackoucie, Wołodymyr Zełenski szybko zaoferował swoją pomoc, podkreślając, że ukraińscy eksperci od energetyki mają ogromne doświadczenie z blackoutami w związku z atakami Rosji na infrastrukturę krytyczną. "Przez lata wojny i rosyjskich ataków na nasz system energetyczny, Ukraina zdobyła znaczące doświadczenie w pokonywaniu wszelkich wyzwań energetycznych, w tym przerw w dostawach prądu" – napisał w poniedziałek Zełenski na platformie X. Jak dodał, ukraińscy specjaliści "mogą przyłączyć się do działań naprawczych" w Hiszpanii, a on sam rozmawiał już w tej sprawie z premierem Pedro Sanchezem. "Poleciłem ukraińskiemu ministrowi energetyki, aby działał tak szybko, jak to możliwe. Nasi eksperci techniczni są gotowi do pomocy" – deklarował Zełenski. "Jesteśmy gotowi podzielić się nasza wiedzą i doświadczeniem, w tym zdobytym podczas systematycznych (rosyjskich) ataków na infrastrukturę energetyczną (Ukrainy)" – dodał ukraiński minister ds. energii Herman Hałuszczenko.

Sonda Czy obawiasz się blackoutu w Polsce? Tak Nie

🇺🇦 Zelenski ofreció a Pedro Sánchez su apoyo en los trabajos de restauración del sistema eléctrico español.🗣️ Hemos adquirido una experiencia considerable en la lucha contra cualquier desafío energético, incluidos los apagones. Dijo.📌 @ZelenskyyUa pic.twitter.com/zQYXA9W8cM— 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) April 29, 2025