Ukraina zbombarduje Moskwę amerykańską bronią? "Putin odpowie atakiem nuklearnym"

We wtorek, 15 lipca, "Financial Times" opublikował materiał, w którym przybliżył rozmowę, do jakiej miało dojść między prezydentem USA Donaldem Trumpem, a Wołodomyrem Zełenskim. Trump miał w jej trakcie zapytać prezydenta Ukrainy, czy byłby w stanie zaatakować Moskwę, gdyby Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie broń dalekiego zasięgu. Brytyjska gazeta zaznacza, że do cytowanej rozmowy miało dojść 4 lipca, a więc dzień po rozmowie telefonicznej Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, którą amerykański prezydent określił później jako "złą". "Wołodymyrze, czy jesteś w stanie uderzyć w Moskwę? Jesteś w stanie uderzyć w Petersburg?" - miał według "FT" powiedzieć Trump do Zełenskiego. "Oczywiście. Dam radę, jeśli dacie nam broń" – brzmiała odpowiedź ukraińskiego prezydenta. Później Trump miał poprzeć ten plan i powiedzieć, że "jest to strategia mająca na celu sprawienie, by Rosjan zabolało i zmuszenie Kremla do negocjacji dotyczących porozumienia pokojowego".

O jakiej dokładnie broni mowa?

"FT" informuje dalej, że dwie osoby mające wiedzę o rozmowach prowadzonych na linii USA-Ukraina powiedziały, że strony mówiły o amerykańskim systemie rakietowym ATACMS. Ukraina już wcześniej używała dostarczonych przez USA pocisków ATACMS o zasięgu do 300 km, przede wszystkim do atakowania celów na ukraińskich terytoriach okupowanych przez Rosję, a w niektórych przypadkach do atakowania także celów położonych w głębi Rosji. "Pociski ATAMCS mogą być wystrzeliwane z wyrzutni HIMARS, które administracja poprzedniego prezydenta USA Joe Bidena dostarczyła Ukrainie, ale ich zasięg nie pozwala na rażenie celów w Moskwie czy Petersburgu".

Fatalne prognozy. Putin może to zrobić?

Serwis przypomina w tym miejscu, że gdy w listopadzie 2024 r. Ukraina po raz pierwszy użyła systemu ATACMS do ataku na cele wojskowe w Rosji, Władimir Putin powiedział, że wojna "przybrała charakter globalny". Wojska rosyjskie odpowiedziały wtedy atakiem z użyciem nowego pocisku średniego zasięgu Oriesznik na miasto Dniepr w południowo-wschodniej Ukrainie. Wówczas również Rosja opublikowała zaktualizowaną wersję doktryny nuklearnej, w ramach której potencjalnie mogłaby przeprowadzić atak nuklearny na USA, Wielką Brytanię i Francję – trzy mocarstwa atomowe NATO – w odpowiedzi na ataki Ukrainy na Rosję z użyciem systemu ATACMS i pocisków Storm Shadow.