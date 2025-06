Trump sprawił, że "wszyscy zatańczyli tak, jak im zagrał na fujarce". Szokujące wnioski po Hadze!

"Trump był cesarski, a sojusznicy posłuszni. Zrobiono wszystko, by prezydent czuł uznanie (...). Cały szczyt został pomyślany tak, by był dla niego przyjemny - najkrótszy, jak to możliwe, z minimalnymi obowiązkami" - pisze z kolei francuski "Le Figaro". Europejskie media, które w czwartek w swoich nagłówkach komentowały szczyt NATO w Hadze, są zgodne - to był teatr jednego aktora, którego oklaskiwali wszyscy. "Szczyt NATO w Hadze był szczytem Trumpa, który narzucił Sojuszowi Północnoatlantyckiemu swoje warunki" - można przeczytać w hiszpańskich mediach.

"NATO szyte na miarę Trumpa"

Madrycki dziennik "ABC": "Zwycięstwo prezydenta USA, którego żądaniom zwiększenia wydatków na obronność podporządkowali się wszyscy europejscy sojusznicy". Z kolei "El Pais" ocenia: "NATO szyte na miarę Trumpa. Prezydent USA narzucił swoje interesy w Hadze i zignorował wielki problem Europy, jakim jest zagrożenie ze strony Rosji. Serwilistyczna postawa sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego wobec Trumpa ujawniła poziom toksyczności w relacjach Europy z Waszyngtonem oraz ryzyko zastraszania, na które narażeni są europejscy sojusznicy". "Jeśli rozważa się zwiększenie wydatków na obronność, nie chodzi o przypodobanie się rządowi USA, lecz o przygotowanie na neoimperialną Rosję, która ponownie sprowadziła wojnę na nasz kontynent" - ocenia natomiast "El Mundo".

"Wszyscy tańczyli tak, jak im Trump zagrał na fujarce"

Włoska prasa dokłada: "Od teraz po to, by trzymać Amerykanów w środku, a Rosjan z daleka Europejczycy zapłacą o wiele, wiele więcej. A tymi, którzy wydadzą najwięcej, będą Niemcy" - można przeczytać w "Corriere della Sera". "Nigdy wcześniej przywódcy państw NATO nie obiecali tylu pieniędzy w tak krótkim czasie, przynajmniej na papierze. Żadnemu innemu amerykańskiemu prezydentowi przed Donaldem Trumpem nie udało się sprawić, aby wszyscy zatańczyli tak, jak im zagrał na fujarce. Nigdy wcześniej lęk przed wątpliwościami i humorami jednego człowieka nie były tak duże, że zahipnotyzowały cały Sojusz". "La Repubblica": "Państwa członkowskie zadowoliły Trumpa, który rezultaty obrad uznał za fantastyczne".