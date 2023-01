Umawia się z kobietą, która wygląda jak 8-latka. "Nie jestem zboczeńcem"

Historia Shauny, o której świat usłyszał po emisji programu "I am Shauna Rae", jest dramatyczna. Gdy miała 6 miesięcy zdiagnozowano u niej niezwykle rzadką postać raka mózgu. Jako mała dziewczynka najwięcej czasu spędzała w szpitalach, przykuta do łóżka, przyjmując kolejne porcje chemioterapii. To właśnie leczenie doprowadziło ją do stanu, w którym jest i który już się nie zmieni. "Moja przysadka była praktycznie uśpiona przez leki. Lekarz powiedział mi, że skończyłam rosnąć, gdy mierzyłam mniej więcej 120 cm" – wyznała. Rzeczywiście, Shauna, dorosła już kobieta, wygląda jak dziecko chodzące do podstawówki. "Gdybyś na mnie spojrzał, pomyślałbyś, że jestem tylko normalną małą dziewczynką. Ale prawda jest taka, że ​​nie jestem małą dziewczynką. Jestem kobietą, 23-letnią kobietą zamkniętą w ciele ośmiolatki".

Shauna Rae: "Poszłam na randkę w ciemno, chłopak uciekł, był przerażony"

Jednym z problemów Shauny wynikającym z jej wyglądu było randkowanie. A raczej jego brak. "Mam tendencję do przyciągania świrów. Tylko dziwacy chcą się umawiać z kimś, kto wygląda jak dziecko" - przyznała w rozmowie z "New York Post", dodając, że raz, gdy poszła na randkę w ciemno, chłopak uciekł w popłochu. "Był przerażony, myślał, że ktoś robi mu żart". Wszystko zmieniło się całkiem niedawno. 26-letni Dan Swygart zobaczył Shaunę w telewizji i niedługo później pojechał do niej z kwiatami. Od tamtej pory się spotykają. Przystojniak twierdzi, że nie jest dziwakiem i naprawdę chce się związać z 23-latką.

23-latka w ciele dziecka. "Zasługuje na związki, jest istotą ludzką"

"Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że Shauna to niesamowita 23-letnia kobieta, która jest niepełnosprawna. Dlatego budując z nią więź, ważne jest, aby uznać jej niepełnosprawność i spojrzeć poza nią. Gdy ktoś mówi, że ona nie może mieć prawdziwego związku, odczłowiecza ją. Ona jest istotą ludzką. Zasługuje na związki i kontakty z kimkolwiek zechce" - cytuje mężczyznę "New York Post". Internauci jednak nie wierzą w jego dobre intencje. "Tak, ona ma 23 lata, ale wygląda i mówi jak ośmiolatka. Nie zachowuje się też jak dojrzała kobieta. Jest dziecinna", "Jeśli jakikolwiek mężczyzna lub kobieta może szczerze powiedzieć, że widzi ją jako potencjalną partnerkę seksualną, to albo kłamie, albo jest chory. Kropka", "To trochę przerażające i mocno niepokojące" - komentują.

'I Am Shauna Rae' star reveals how she susses out creeps who want to date her https://t.co/zknuvaV1fS pic.twitter.com/hznzETxFwo— New York Post (@nypost) November 2, 2022

Sonda Czy umawiasz się na randki z nieznajomymi? Tak Nie Nie chodzę na randki