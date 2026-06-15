Umowa z Iranem została zawarta. Trump kazał otworzyć cieśninę Ormuz

Trump ogłosił porozumienie z Iranem. Ma dojść do otwarcia cieśniny Ormuz

Donald Trump i premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili w nocy z 14 na 15 czerwca czasu polskiego zawarcie porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Według zapowiedzi dokument ma zostać podpisany 19 czerwca podczas uroczystości w Szwajcarii. Trump poinformował o porozumieniu we wpisie opublikowanym w serwisie Truth Social. Oznajmił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz oraz zakończenie blokady irańskich portów. „Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych. Statki świata, uruchomcie silniki. Niech ropa popłynie!” - napisał prezydent USA na swoim portalu Truth Social.

Wiceprezydent USA J.D. Vance zamierza uczestniczyć w ceremonii podpisania dokumentu. Nie wykluczył obecności Donalda Trumpa

Informację o osiągnięciu porozumienia przekazał wcześniej premier Pakistanu Shehbaz Sharif, który pośredniczył w rozmowach. Jak zaznaczył, ustalenia obejmują natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojskowych na wszystkich frontach, także w Libanie. Według zapowiedzi po podpisaniu memorandum rozpoczną się spotkania robocze i rozmowy techniczne dotyczące wdrażania ustaleń. Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział telewizji Fox News, że zamierza uczestniczyć w ceremonii podpisania dokumentu. Nie wykluczył również obecności Donalda Trumpa. Wstępne porozumienie ma obowiązywać przez 60 dni. W tym czasie strony mają negocjować szczegóły dotyczące między innymi irańskiego programu nuklearnego.

Według przedstawiciela Białego Domu porozumienie opiera się na czterech głównych punktach. Są to otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady, ograniczenie irańskiego programu jądrowego, długoterminowe porozumienie dotyczące bezpieczeństwa w regionie oraz system kontroli mający weryfikować wykonywanie zobowiązań. W zamian Iran miałby otrzymywać kolejne korzyści gospodarcze i stopniowe łagodzenie sankcji. Przedstawiciel administracji USA podkreślił, że Teheran nie otrzyma żadnych środków finansowych w momencie podpisania memorandum. Korzyści mają być uzależnione od realizacji kolejnych zobowiązań.

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“The Deal with Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all!” President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/RdSwyEdEtO— The White House (@WhiteHouse) June 14, 2026