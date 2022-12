Uprawiali seks na ulicy w same święta! Ujawniono monitoring, policja szuka kochanków

5-latek napisał list do Świętego Mikołaja. Przyczepił kartkę do balonika. Finał tej historii wyciska łzy z oczu!

Para uprawiała seks na środku ulicy w Święta! Nagranie monitoringu uchwyciło ich igraszki

"Mam już dość turystów, którzy traktują moje miasto jak kosz na śmieci!" - tak zbulwersowany Suchat (50 l.), którego cytuje "Daily Star", opowiada o tym, co zobaczył w świąteczną noc na środku ulicy. Do tych zdarzeń doszło w popularnym tajskim kurorcie Pattaya, słynącym wśród imprezowiczów na całym świecie. O czwartej nad ranem para kochanków zaczęła uprawiać seks w miejscu publicznym, gdzieś na murku, nie zwracając uwagi na przechodniów ani przejeżdżające samochody. Zobaczył ich 50-letni bezdomny i zbulwersowany wezwał policję. "Byli zbyt pijani, by przejmować się tym, że ktoś ich widzi" - relacjonował. Nagranie z kamer potwierdziło relację 50-latka. Policja szuka kochanków i ma już pewne podejrzenia co do tego, kim mogli być.

Kim byli uliczni kochankowie? Policja na pewien trop

Bezdomny zeznał bowiem, że mężczyzna mówił po angielsku i po jego akcencie można było poznać, że pochodzi z Wielkiej Brytanii. Natomiast kobieta prawdopodobnie jest miejscową prostytutką. Na koniec mężczyzna coś podał przygodnej kochance i rozeszli się każde w swoją stronę. Kobieta mogła dostać pieniądze. Ponieważ w okolicy nie brakuje kamer, policja nie powinna mieć problemu z namierzeniem amatorów ulicznego seksu. Chyba, że domniemany Brytyjczyk zobaczył już swój wizerunek w mediach na całym świecie i w te pędy czmychnął z Tajlandii.

Sonda Czy seks w miejscu publicznym powinien być karany? Tak Nie Nie mam zdania

'Boozy Brit' tourist hunted by police for brazen Christmas Day sex with woman in public https://t.co/AAX9OyYeO8— usa jaun news (@UsaJaun) December 26, 2022

QUIZ. TO wydarzyło się w 2022 roku. Myślisz, że będzie łatwo? Pomyśl jeszcze raz! Pytanie 1 z 15 Niewątpliwie największym (i zarazem najgorszym) wydarzeniem mijającego roku była bandycka napaść Rosji na Ukrainę. Dziś mamy... 300 dzień wojny 310 dzień wojny 320 dzień wojny Dalej