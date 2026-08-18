Uratowali go po 15 dniach pod wodą! Cudowne ocalenie 31-latka

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-18 13:20

Niewiarygodne ocalenie! 31-letni rybak z Meksyku przez 15 dni był uwięziony w jaskini, do której można dostać się tylko pod wodą. Nie miał jedzenia, stracił poczucie czasu i czekał na pomoc. Ratownicy byli przygotowani na odnalezienie jego ciała. Jeden z nurków usłyszał jednak z ciemności odpowiedź na swoje wołanie.

Rybak Erasto Crisanto Valdez na miniaturze. Obok ludzie niosący go na noszach. O cudzie w Meksyku przeczytasz na SE.
Autor: Nota Roja Digital Sureste/ Facebook

15 dni w podwodnej jaskini bez jedzenia. Rybak odnaleziony żywy

Kiedy nikt nie miał już nadziei na znalezienie go żywego, on nagle odpowiedział na wołanie ratowników! Erasto Crisanto Valdez zaginął 23 lipca podczas łowienia ryb z ojcem w cenocie w San Francisco La Paz w Meksyku. Cenoty to naturalne zagłębienia wypełnione wodą, które mogą prowadzić do rozległych podziemnych jaskiń. 31-latek płynął za rybą, którą chciał złowić harpunem. Gdy próbował wrócić, nie potrafił znaleźć wyjścia.  „Byłem w szoku, bo nie mogłem znaleźć wyjścia” – mówił po uratowaniu. Jak wspominał, stracił poczucie czasu. Wydawało mu się, że pod ziemią spędził około trzech dni. Sześć dni po jego zaginięciu nurkowie znaleźli harpun na głębokości około 65 metrów. Do poszukiwań dołączyli nurkowie i eksperci z Meksyku, USA, Niemiec i Dominikany. Z czasem akcję zaczęto traktować przede wszystkim jako próbę odnalezienia ciała.

Valdez przeżył 15 dni bez jedzenia. Według nurków ratowała go woda płynąca przez jaskinię

Przełom nastąpił po dwóch tygodniach. Amerykański nurek jaskiniowy Harry Gust znalazł około 100 metrów od wejścia zapasową butlę z powietrzem. Następnego dnia wrócił w to miejsce i dotarł do dużej, suchej części jaskini. Gust zawołał, pytając, czy ktoś tam jest. Z ciemności usłyszał: „Tak!”. Valdez przeżył 15 dni bez jedzenia. Według nurków ratowała go woda płynąca przez jaskinię. Rybak powiedział później, że przez cały ten czas pił, modlił się i spał.

Ratownicy przeprowadzili go pod wodą około 100 metrów do wyjścia. Na powierzchnię został wyniesiony na noszach. Był bardzo odwodniony i niedożywiony, ale żył. Trafił do szpitala. „Dziękuję Bogu za danie mi kolejnej szansy na życie i za to, że znów mogę zobaczyć moje dzieci i rodzinę. To był cud – niewiarygodny cud” – powiedział 31-latek.

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