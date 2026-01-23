Ursula von der Leyen naprawdę chce "naruszyć zasady demokracji". Francja ostrzegała

Ursula von der Leyen chce forsować umowę z Mercosur mimo skierowania jej przez Parlament Europejski do TSUE

„Istnieje wyraźny interes w tym, abyśmy zapewnili, że korzyści płynące z tej ważnej umowy weszły w życie jak najszybciej” – powiedziała Ursula von der Leyen w nocy z czwartku na piątek, 23 stycznia. Wcześniej szef Rady Europejskiej Antonio Costa zachęcał przewodniczącą Komisji Europejskiej do zadecydowaniu o tak zwanym o tymczasowym stosowaniu umowy, czyli do zignorowania decyzji Parlamentu Europejskiego, który kilka dni temu skierował tę umowę do TSUE, by zbadano jej zgodność z traktatami. Ale według Costy państwa członkowskie, kiedy niejednogłośnie podjęły decyzję w sprawie umowy, tym samym wydały zgodę na jej tymczasowe stosowanie. "Wzywam Komisję do wykorzystania tej decyzji Rady i wdrożenia tymczasowego stosowania umowy z Mercosurem" – powiedział Costa. A von der Leyen odpowiadała, że choć jeszcze Komisja Europejska nie podjęła jeszcze formalnie decyzji, to czeka już tylko na decyzję z Ameryki Południowej. "Decyzja byłaby potrzebna dopiero na etapie, gdy jeden kraj lub więcej krajów Mercosuru zakończy swoje procedury i będzie gotowa. Krótko mówiąc, my będziemy gotowi, kiedy oni będą gotowi" – powiedziała wprost von der Leyen.

Rzeczniczka francuskiego rządu uważa, że Ursula von der Leyen decyzjami w sprawie Mercosuru może zagrozić demokracji

Wcześniej mocne słowa na temat takiego podejścia do sprawy Mercosuru i TSUE padły ze strony rzeczniczki francuskiego rządu. W rozmowie z telewizją CNews, rzeczniczka rządu Francji nie owijała w bawełnę. Jeśli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zdecyduje się na forsowanie wdrażania umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur mimo ostatniej decyzji Parlamentu Europejskiego o skierowanie tej umowy do TSUE, "będzie to stanowić formę pogwałcenia demokracji” - powiedziała rzeczniczka rządu Francji. "Nie mogę sobie wyobrazić, że może do tego dojść" - dodała Maud Bregeon. Groźba „tymczasowego stosowania” umowy, o której mówiła rzeczniczka francuskiego rządu, to narzędzie znane w unijnej praktyce. Pozwala ono wprowadzać w życie część zapisów porozumienia jeszcze przed zakończeniem pełnego procesu ratyfikacji.

Umowa jest uważana przez wielu europejskich rolników, w tym z Polski, za bezpośrednie zagrożenie i dla nich, i dla bezpieczeństwa żywnościowego

Na początku stycznia większość państw członkowskich wyraziła zgodę na podpisanie tego porozumienia, przeciw niemu były Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry. Umowa jest uważana przez wielu europejskich rolników, w tym polskich, za bezpośrednie zagrożenie i dla nich, i dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy. Zalanie rynku tanią żywnością z Ameryki Południowej to coś, czego obawia się wielu z nich. Umowa przewiduje bowiem preferencje celne dla wybranych produktów rolnych z Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. W zamian rynki tych państw miałyby otworzyć się na unijne samochody, maszyny i leki. Od miesięcy w wielu krajach UE trwają burzliwe protesty rolników, miały one miejsce także w Polsce. Polacy uczestniczyli w manifestacjach pod Parlamentem Europejskim w Strasburgu, policja używała wobec demonstrantów gazu łzawiącego i armatek wodnych, dwie osoby z naszego kraju zostały zatrzymane. 21 stycznia Parlament Europejski poparł wniosek o skierowanie umowy z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE, który ma sprawdzić jej zgodność z unijnymi traktatami. Za skierowaniem głosowało 334 europosłów, przeciw 324, a 10 wstrzymało się od głosu.

