Urzędnicy kradli pieniądze na wojnę na Ukrainie! Rusza śledztwo USA

Urzędnicy państwowi kradli miliony przeznaczone na wojnę w obronie własnego kraju! Takich właśnie czynów dopuszczała się grupa skorumpowanych urzędników na Ukrainie - pisze Ukraińska Prawda, a SBU potwierdza: na Ukrainie istniała siatka skorumpowanych złodziei, którzy nie wahali się dla osobistych korzyści finansowych nadwyrężyć kondycji własnej armii. W grę ma wchodzić aż 40 milionów dolarów. Według SBU obecni i byli wysocy rangą urzędnicy Ministerstwa Obrony oraz menedżerowie firmy zbrojeniowej, którzy mieli przeznaczyć pieniądze na zakup 100 tysięcy pocisków moździerzowych dla wojska, pobrali je z kasy, ale nigdy nie dostarczyli pocisków. Do oszustw dochodziło głównie za czasów byłego ministra obrony Oleksija Reznikowa, który został usunięty z urzędu w zeszłym roku po aferze korupcyjnej. Oszukiwano wtedy nawet przy zakupie żywności i kurtek dla wojska!

Pieniądze pochodziły z państwowej kasy, nie z pomocy zagranicznej. Amerykanie sprawdzą, czy zachodnie dostawy też nie były rozkradane

Pieniądze te, jak podkreślają media, w tym Washington post, nie pochodziły z pomocy zagranicznej, a bezpośrednio z funduszy państwowych, a poza tym zostały już odzyskane, ale trudno dziwić się temu, że zachodni partnerzy Ukrainy poczuli niepokój i nieufność. W efekcie ze Stanów Zjednoczonych poleciała do Kijowa amerykańska delegacja, która ma sprawdzać, czy aby zagraniczne fundusze na pomoc Ukrainie były właściwie rozdzielane i czy również tam nie dochodziło do przypadków kradzieży. Wśród jej członków są przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych i obrony, a także Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Skuteczna walka z korupcją to jeden z najważniejszych warunków rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Unią Europejską, afera może więc mieć jeszcze szersze konsekwencje.

Ukraine aid oversight: US auditors have traveled to Kyiv to review the spending of American military assistance to Ukraine, as no violations have been identified previously, and the Pentagon continues to ensure taxpayer funds are used appropriately.https://t.co/nfDwDDQbAH— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) January 29, 2024

Ukrainian officials stole about $40 million meant for the purchase of ammunition for the military, officials said Saturday — confirming a massive procurement fraud as Kyiv seeks to assure international backers that it is cracking down on corruption. https://t.co/CEAsmTXqsi— The Washington Post (@washingtonpost) January 28, 2024

