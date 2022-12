Śnieżyce paralizują Amerykę

USA "na wojnie z naturą". 50 ofiar śnieżyc, setki tysięcy ludzi bez prądu [Zdjęcia]

Od kilku dni Amerykanie zmagają się z burzami śnieżnymi. Jak informuje BBC, liczba ofiar śmiertelnych to co najmniej 50 osób. - To jest wojna z matką naturą, która od czwartku uderza w nas ze wszystkich sił - powiedziała gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul. Kiedy pogoda w tej części świata ma się poprawić? Szczegóły w dalszej części artykułu.