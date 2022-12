Wybuchy w Rosji! Ogromny pożar. "Indycent w obiekcie wojskowym"

Silne wybuchy w bazie wojskowej na terenie Rosji. Rosjanie: "Strąciliśmy ukraińskiego drona"

Rosjanie znowu zostali zaatakowani na własnym terytorium. Twierdzą, że zdarzenie, do których doszło 700 kilometrów od frontu, to efekt działań Ukrainy. Ukraina jak zwykle nie komentuje wprost tej sprawy. W nocy z niedzieli, 25 grudnia na poniedziałek 26 grudnia w bazie wojskowej w Engels w obwodzie saratowskim, położonej aż 700 kilometrów od linii frontu w wojnie na Ukrainie, słychać było silne eksplozje. Według strony rosyjskiej strącono ukraińskiego drona, a jego szczątki zabiły trzech żołnierzy. Po wybuchach w bazie wybuchł pożar i objął powierzchnię 120 metrów kwadratowych. Gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin potwierdził incydent. Samoloty Tu-95 wylatujące z bazy Engels bombardują cele cywilne na Ukrainie. Nie jest to pierwszy tego typu incydent w Rosji.

Ataki dronów na cele wojskowe na terenie Rosji. Ukraina oficjalnie się nie przyznaje

Na początku grudnia miał miejsce atak dronów na lotniska w Saratowie i Riazaniu, gdzie zniszczono kilka bombowców, zginęło czterech żołnierzy. Rosja o przeprowadzenie tego nalotu oskarżała stronę ukraińską, strona ukraińska oficjalnie tego nie komentuje. Głosy komentatorów analizuje amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). Blogerzy krytykują władze za to, że dopuściły do sytuacji, w której tak daleko od granicy doszło do przeprowadzonego z sukcesem ataku. "Fakt, że zaatakowano dronami nawet bazę bombowców strategicznych Tu-95 podważa wiarygodność Rosji jako mocarstwa jądrowego, ponieważ uderzono we flotę maszyn zdolnych do przenoszenia wielu ładunków nuklearnych" - piszą cytowani przez ISW komentatorzy. Nieoficjalnie "New York Times" pisał, powołując się na anonimowego przedstawiciela ukraińskich władz, że drony wystartowały z terenu Ukrainy i zniszczyły całkowicie dwa samoloty, zaś uszkodziły kilka kolejnych.

Russian sources report second drone attack on Engels air base deep inside Russia. Does Russia have any air defense at all? pic.twitter.com/zxT0vAoQaL— Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 26, 2022

BREAKING:Ukraine struck the Engels MilitaryAir Base deep inside Russia tonight with a modified suicide drone.A Tu-95MS heavy bomber is said to have been completely destroyed in the attack. Congratulations Ukraine! pic.twitter.com/U31Zqz2XPQ— Visegrád 24 (@visegrad24) December 26, 2022