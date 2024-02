USA nie pomogą Europie w razie ataku? "Unia Europejska nie poradzi sobie sama"

Sekretarz generalny NATO powiedział, że Europa nie obroni się przed Putinem w razie ataku, jeśli USA nam nie pomogą. "Unia Europejska nie może bronić Europy"

Donald Trump mówił wprost unijnym politykom, że w razie ataku Rosji na państwa NATO nie pomógłby im militarnie, jeśli zostałby ponownie prezydentem USA - ostrzegał jeszcze na początku stycznia portal Politico. Informacja ta okazała się niedawno wiarygodna. Donald Trump podczas wiecu w Karolinie Południowej tak relacjonował rozmowę z jednym z szefów państw NATO, nie ujawniając, o kogo chodzi: "Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: 'No cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił?' Odpowiedziałem: 'Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić'". Odnosił się do faktu, iż nie wszyscy członkowie NATO wypełniają zobowiązanie polegające na przeznaczaniu na obronność 2 proc. PKB. Przypomnijmy, że Polska przeznacza na ten cel nawet więcej, ale na przykład Niemcy, Hiszpania czy Dania nie. Co by się stało, gdy USA naprawdę zdradziły NATO w przypadku wygranej Trumpa i ataku Rosji?

"Osiemdziesiąt procent wydatków NATO na obronność pochodzi od sojuszników z NATO spoza UE"

Teraz na ten temat wypowiedział się sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg w wywiadzie dla Reutera. Stoltenberg nie pozostawia złudzeń w kwestii samodzielnej zdolności Europy do obrony. "Unia Europejska nie może bronić Europy. Osiemdziesiąt procent wydatków NATO na obronność pochodzi od sojuszników z NATO spoza UE" – powiedział, mając na myśli takich członków Sojuszu, jak Stany Zjednoczone, ale i Kanada, Turcja, Norwegia i Islandia. "Jeśli spojrzeć na mapę, oczywiste jest, że wszystkie te kraje, sojusznicy spoza UE, są niezbędne dla ochrony Europy. Jakakolwiek próba odłączenia Europy od Ameryki Północnej spowoduje także podział Europy" - uważa Stoltenberg.

Sonda Czy powrót Trumpa do zagrożenie bezpieczeństwa dla Europy? Tak Nie Nie mam zdania

Wise words from @NATO @jensstoltenberg Of course the EU has a big role to play in the security field. But hard defence is the transatlantic Alliance’s job.👇NATO's Stoltenberg warns Europe against going it alone on defence https://t.co/oZKBokBxDX— Robert Pszczel (@RobertPszczel) February 14, 2024