USA. Strzelanina w banku. Co najmniej sześć osób nie żyje

Strzelanina w centrum miasta

Jak przekazał mediom przedstawiciel miejskiej policji podczas briefingu, do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w Old National Bank w centrum miasta. W skutek strzelaniny zginęło co najmniej sześć osób, w tym oficer policji i napastnik, zaś co najmniej sześć rannych osób przewieziono do szpitala.

Policja przekazała, że nie wie dotąd, w jakich okolicznościach zginął sprawca masakry. Nie podano też jego tożsamości ani motywu zbrodni. Swój przyjazd na miejsce zapowiedział gubernator stanu Andy Beshear. Biały Dom przekazał, że o strzelaninie został poinformowany prezydent Joe Biden.

