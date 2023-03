W gumowej masce udawał Putina? "Jeździł sobie po Mariupolu". Sobowtór dał plamę! [GALERIA]

Wystarczy, że Putin zrobi TO i od razu trafi do aresztu! Na Kremlu gorączkowo szukają następcy

"Niedzielny przyjazd Władimira Putina do okupowanego Mariupola oraz jego sobotnia wizyta na anektowanym Krymie w ciągu mniej niż 48 godzin po tym, jak Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji za zbrodnie wojenne, to wyzywające gesty" – ocenia "New York Times". Mowa o dwóch "spontanicznych" wizytach, jakie Putin miał odbyć w ten weekend. W sobotę nagle, bez zapowiedzi, pojawił się na Krymie, w niedzielę natomiast pojechał do Mariupola, który jest jednym z symboli rosyjskiego okrucieństwa tej wojny - w brutalnie przejętym w maju ub. roku mieście Rosjanie zamordowali kilkadziesiąt tysięcy osób. Tam, jak gdyby nigdy nic, wybrał się na przejażdżkę (sam kierował), przechadzał się po ulicach, witał z mieszkańcami.

"Niech Putin przyjedzie do naszego domu. Bez wody, okien i drzwi"

"Dyktator spotkał się w Mariupolu z mieszkańcami dzielnicy Newskiej, czyli kremlowskiej pokazowej wizytówki zrujnowanego miasta. Jest to jedyny odbudowany dotychczas fragment Mariupola, nazywany przez mieszkańców maleńkim kawałkiem raju pośród ruin" - informował na Telegramie kanał Możem Objasnit. "Szkoda, że Putin nie przyjechał do naszego domu w dzielnicy Lewobrzeżnej. Bez okien, bez drzwi, bez ciepłej wody i ogrzewania. Porozmawiałby sobie wtedy z »lokalnymi mieszkańcami«" - oburzała się jedna z mieszkanek w mediach społecznościowych. "Nikt nie pokaże mu dołów po fundamentach zburzonych domów".

Putin w Mariupolu? "To wszystko oszustwo"

W czasie wizyty Putina w Mariupolu doszło do incydentu. Na jednym z nagrań udostępnionych w sieci widać Putina jak rozmawia z "mieszkańcami", gdy nagle z oddali rozlega się krzyk "To wszystko na pokaz". Teraz okazuje się natomiast, że obie weekendowe wizyty Putina były jeszcze bardziej skandaliczne, niż można przypuszczać. Rosyjski prezydent bowiem... w ogóle ich nie odbył. Jak to możliwe? W obu miejscach podobno zamiast niego pojawił się jego sobowtór. Na jednym z nagrań z Krymu widać, jak osoba, która ma być Putinem, nagle dotyka swojej brody, jakby chciała zdjąć maskę. "Fantomas jak żywy", "Co za kraj, co za idioci" - piszą Internauci.

Putina zastąpił sobowtór? "Sam się ukrył"

"Na Krymie zauważono sobowtóra prezydenta, który pojawił się tam wyłącznie ze względu na sesję zdjęciową. Samego Putina nawet nie było w pobliżu, więc wizyta wyszła nieco niezręcznie. Bez obecności prezydenta w bezpośrednim sąsiedztwie sobowtórowi zabrania się prowadzenia sensownych rozmów i odbywania długich spotkań, w obawie przed kompromitacją. Putina nie było też w Mariupolu. Jego sobowtór został sfilmowany w materiale, niewiele mówił i nigdzie nie przebywał przez długi czas. Spontaniczne przejażdżki »Putina« za kierownicą po Mariupolu, bez blokowania ulic, bez konwoju strażników, i wyjścia do ludu w okupowanym na linii frontu mieście, są nie tylko nierealne, ale nawet śmieszne. Prezydent był wtedy oddalony o wiele setek kilometrów i całkowicie bezpieczny" - pisze z kolei autor kanału Generał SWR. Dodaje, że obie rzekome wizyty Putina to wyłącznie zabieg PR-owy, który ma poprawić wizerunek rosyjskiego prezydenta po tym, jak został wobec niego wydany nakaz aresztowania.

In one video showing Vladimir Putin’s visit to occupied Mariupol, a woman can be heard shouting “It’s all lies, it’s all just for show!” After this, Putin’s security detail can be seen desperately looking around, presumably trying to see where the shouting came from… pic.twitter.com/B3OrEINj98— Will Vernon (@BBCWillVernon) March 20, 2023

В более высоком качестве этот фрагмент, ну чтоб уже вопросов не оставалось. pic.twitter.com/FlrfjMXuou— Наталья Поклонская (パロディー) (@Poklonskaya80) March 18, 2023

Sonda Czy Putin przegra wojnę? Tak Nie Nie wiem