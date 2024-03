W Rosji bez niespodzianek. Wladymir Putin wygrywa wybory prezydenckie

Wyniki exit poll wyborów prezydenckich w Rosji. Nie ma zaskoczenia

Agencja RIA Nowosti zaprezentowała na Telegramie wyniki exit poll wyborów prezydenckich w Rosji. Zaskoczenia nie ma. Według tych danych Władimir Putin wygrał wybory uzyskują 87 procent głosów, a jego oponenci uzyskali wynik niższy niż 4 procent.

Według tych danych Nikołaj Charitonow z Partii Komunistycznej miał otrzymać 3,87 procent głosów, Władisław Dawankow z partii Nowy Lud — 3,77 procent głosów, a Leonid Słucki ze skrajnie prawicowej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji — 2,97 procent głosów.

Jak podawał The Moscow Times, w tegorocznych wyborach prezydenckich wzięło już udział ponad 70 proc. uprawnionych do głosowania Rosjan. To najwyższa frekwencja w historii kraju.

Głos na temat wyborów prezydenckich w Rosji zabrało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, uznając wybory w Rosji za nielegalne.

"W dniach 15-17 marca 2024 r. w Rosji odbyły się tzw. wybory prezydenckie. Głosowanie odbywało się w warunkach skrajnych represji wobec społeczeństwa, uniemożliwiających dokonanie swobodnego, demokratycznego wyboru"- czytamy w komunikacie MSZ.

Wbrew prawu międzynarodowemu „wybory” zorganizowano również na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy: Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopolu, jak również na terytoriach obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego oraz chersońskiego. Głosowanie przeprowadzono także w mołdawskim Naddniestrzu oraz należących do Gruzji regionach Cchinwali/Osetia Południowa i Abchazja.

- Tak zorganizowane „wybory” nie mogą być uznane za legalne, wolne, ani uczciwe - pisze MSZ. - Polska niezmiennie i stanowczo potępia tego typu działania - podkreślono w komunikacie.

Według niezależnej organizacja praw człowieka OVD-Info, w 17 miastach Rosji aresztowano ponad 80 osób.

