Watykan przemówił w sprawie Medjugorje! Czy objawienia zostały uznane?

Watykan zabrał wreszcie głos w sprawie objawień w Medjugorje. Opinia może zaskoczyć!

Sprawa objawień maryjnych w Medjugorje budzi kontrowersje od ponad czterdziestu lat. Od 1981 roku grupa osób twierdzi, że w tej znajdującej się w Bośni i Hercegowinie miejscowości regularnie objawia im się Matka Boska i przekazuje przesłania o tym, by się modlić, nawrócić, czytać Pismo Święte. Oficjalnie Kościół nie uznaje tych objawień, ale zrobiło się o nich tak głośno, że co roku do Medjugorje przybywają dwa miliony pielgrzymów. W 2017 roku papież Franciszek podczas konferencji prasowej w samolocie nie krył sceptycyzmu wobec tzw. objawień z Medjugorje. "Wolę Madonnę, która jest Matką Bożą, a nie kierowniczką urzędu telegraficznego, wysyłającą komunikaty każdego dnia o określonej godzinie. To nie jest Matka Jezusa" - mówił o tym papież Franciszek. "A te domniemane aktualne objawienia nie mają wiele wartości. To moja osobista opinia" - dodał. Benedykt XVI też nie był przekonany do Medjugorje. Teraz ukazała się specjalna nota Dykasterii Nauki Wiary, zaaprobowana przez papieża Franciszka. Dotyczy właśnie Medjugorje. Czy objawienia zostały uznane?

"Pozytywne owoce objawiają się przede wszystkim jako krzewienie zdrowej praktyki życia wiarą"

Watykan w oświadczeniu na temat Medjugorje nie wypowiada się jednoznacznie na ten temat. Nie potwierdza, że to, co się tam dzieje, to faktycznie cud i ukazywanie się Matki Boskiej, ale i temu jednoznacznie nie zaprzecza. Dykasteria Nauki Wiary podkreśla za to, że jakkolwiek by nie było, w Medjugorje dochodzi do wielu nawróceń, a nawet uzdrowień, więc koniec końców zjawisko to należy uznać a pozytywne. "Pozytywne owoce objawiają się przede wszystkim jako krzewienie zdrowej praktyki życia wiarą" - piszą przedstawiciele Watykanu. Wśród "owoców" wymienione zostały "liczne nawrócenia", powołania, "odnowę życia małżeńskiego i rodzinnego", a nawet "uzdrowienia". "Wydaje się, że do Medjugorje udają się osoby przede wszystkim, by odnowić swoją wiarę, a nie z powodu precyzyjnych konkretnych próśb" - dodaje Watykan.

Dr. Mark Miravalle, Chair of Mariology at Franciscan University of Steubenville, shares his insights on the Vatican’s recent stance on Medjugorje. He discusses the ongoing controversies surrounding the apparitions and how the Holy See is addressing them in its latest declaration. pic.twitter.com/laLyJ3ZA0Q— EWTN News Nightly (@EWTNNewsNightly) September 20, 2024

