Ważny znak od księżnej Kate! Ekspert rozszyfrował język ciała

Ekspertka od mowy ciała analizuje świąteczne zdjęcie księżnej Kate i księcia Williama. Aż roi się tam od ważnych sygnałów!

To był bardzo trudny rok dla brytyjskiej rodziny królewskiej! Niemal jednoczesne diagnozy nowotworowe króla Karola III i księżnej Kate wywołały istne trzęsienie ziemi w pałacu, a zniknięcie Kate z życia publicznego wywołało sławną falę sensacyjnych plotek i teorii konspiracyjnych. Potem Kate ogłosiła, że zakończyła prewencyjną chemioterapię i wychodzi na prostą. Towarzyszył temu sielski film pokazany w mediach społecznościowych i pokazujący całą rodzinę Kate i Williama dokazującą na łonie natury. Teraz księżna Kate i książę William opublikowali w mediach społecznościowych życzenia świąteczne, dołączając tak zwaną "Christmas card", czyli zdjęcie rodzinne wybrane specjalnie na ilustrację tych życzeń. Zdecydowali się na kadr ze wspomnianego rodzinnego wypadu na łono natury. Ekspertka od języka ciała Judi James nie ma najmniejszych wątpliwości - na tym zdjęciu aż roi się od ważnych znaków!

Według Judi James mowa ciała na siłę małżeństwa Kate i Williama. "Nieustające przywiązanie i uczucie”

Judi James zaprezentowała swoje diagnozy w "Daily Mail". Jej zdaniem trudne doświadczenia zbliżyły do siebie członków tej rodziny, pojawiło się jeszcze więcej czułości i spontaniczności. „Mowa ciała wygląda raczej spontanicznie niż na coś pozowanego. Ustawienie członków rodziny, to, kto gdzie pozuje, wydaje się być decyzją naturalną, a nie formalnie ustaloną w przeszłości" - uważa ekspertka. Jak dodaje, w zdjęciu widać wzajemną troskę, również dzieci o rodziców. „Sposób, w jaki Charlotte siedzi pośrodku z rękami wyciągniętymi wokół szyi brata i matki, sugeruje chęć utrzymania ich obojga tak blisko siebie, jak to możliwe, a także ich ochrony”. Według Judi James mowa ciała wskazuje także na siłę małżeństwa Kate i Williama. Kate kładzie ręce „na udzie Williama, aby pokazać nieustające przywiązanie i uczucie”, a lewa ręka Williama "obejmuje biodro Kate w czułym geście”.

Sonda Lubisz Kate Middleton? Tak Nie Trudno powiedzieć

Kate Middleton is sending a 'personal message' through her Christmas card photo, body language expert claims https://t.co/5BKdkW5dHu pic.twitter.com/n1MrCX99KB— Daily Mail Online (@MailOnline) December 19, 2024

Jesteś jak księżna Kate czy jak Meghan Markle? Ten quiz odsłoni prawdę! Pytanie 1 z 10 Introwertyczka czy ekstrawertyczka? Introwertyczka, nie jestem zbyt wylewna Ekstrawertyczka, co w sercu to na widelcu Następne pytanie

Sonda Jesteś Kate czy Meghan? Jaki jest twój wynik? Kate Meghan