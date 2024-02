Węgierscy i rumuńscy politycy zażądali częsci Ukrainy! "Rosja podsyca te nastroje"

Szczęściarz aż siedem razy wygrał w lotto! Właśnie zdradził, jak to zrobił

Trzy lata spała w łóżku ze zwłokami męża. "Owinęła go kocem, wierzyła, że ożyje"

Węgierski polityk Laszlo Toroczkai zażądał aneksji części Ukrainy przez Węgry. Gdyby przeprowadzono taki rozbiór Ukrainy, Polska graniczyłaby z Węgrami. ISW analizuje te wypowiedzi jako korzystne dla Putina

Rosja umiejętnie rozgrywa nacjonalistyczne nastroje w europejskich społeczeństwach i podsyca je - uważa amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Szczególnie na rękę Kremlowi były niedawne wypowiedzi polityków z Węgier i Rumunii, które mogły naprawdę szokować. Politycy ci bowiem zupełnie otwarcie proponowali rozbiór Ukrainy i aneksję jej części przez swoje kraje w razie przegranej Kijowa w wojnie na Ukrainie. Laszlo Toroczkai, przewodniczący skrajnie prawicowego ugrupowania Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank) na Węgrzech powiedział 27 stycznia, że Węgry powinny zgłosić roszczenia do ukraińskiego obwodu zakarpackiego w razie wygranej Rosji na Ukrainie. Obwód zakarpacki graniczy m.in. z Polską od strony Bieszczadów. Ugrupowanie Mi Hazank weszło do węgierskiego parlamentu.

Rumuński polityk Claudiu Tarziu z partii Sojusz na rzecz Jedności Rumunów chce części Ukrainy, która graniczy z Rumunią. ISW: Putin podsyca tego rodzaju nastroje

Z kolei w Rumunii polityk Claudiu Tarziu z partii Sojusz na rzecz Jedności Rumunów (AUR) oświadczył zaledwie dwa dni później, 29 stycznia, że Rumunia powinna "reintegrować" tereny Ukrainy graniczące z Rumunią, a zamieszkiwane przez ludność rumuńską - retoryka tu zdecydowanie kojarzy się z putinowską, w której ataki na Donbas był uzasadniane rzekomym dobrej rosyjskojęzycznych obywateli zamieszkujących te ziemie. "Źródła rosyjskie wzmocniły wypowiedzi Toroczkaia i Tarziu, a także wyeksponowały te skrajnie nacjonalistyczne roszczenia" - podkreśla ISW i przypomina, że jeszcze przed 2022 roku Rosja proponowała podzielenie Ukrainy między Rosję i Zachód. Według analityków z USA cel jest taki, jak zwykle - wbić klin między Ukrainę a Zachód, dzielić i rządzić, grając umiejętnie na społecznych nastrojach.

Sonda Czy wojna na Ukrainie skończy się na korzyść Ukrainy? Tak Nie Nie mam zdania

Claudiu Târziu, one of the leaders of Romanian party AUR, calls on Romania to annex four areas of Ukraine: Northen Bukovina, Southern Bessarabia, Hertsa region and Transcarpathia. He announced this on January 24th, 2024.Târziu’s appeals are consistent: on March 4th, 2022,… pic.twitter.com/QbBxtclb4P— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 29, 2024

If Ukraine loses the war, Hungary will demand Transcarpathia, says the leader of the Hungarian far-right party Mi Hazank, Laszlo Toroczkai.So you’re whining about minority rights in Transcarpathia but actually waiting for Ukraine to fall to take our land that was promised you… pic.twitter.com/qF4VORv7Dw— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) January 28, 2024

QUIZ. Wielki test geograficzny! Granice państw. Ostatnie pytania tylko dla geniuszy Pytanie 1 z 10 Czy Polska graniczy z Rosją? Tak Nie Dalej