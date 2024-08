WHO ogłasza najwyższy poziom alarmu. Co dziesiąty zakażony może umrzeć

Światowa Organizacja Zdrowia znów ostrzega przed małpią ospą. Wirus według WHO może rozprzestrzeniać się także poza Afryką

Jeszcze w 2022 roku zrobiło się głośno o kolejnej po Covid-19 chorobie wirusowej, która rozprzestrzenia się także w Europie. Małpia ospa to odzwierzęca choroba, która występuje w zachodniej i środkowej Afryce. W 2022 roku pojawiła się m.in. m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Belgii, Szwecji, Czechach, Słowenii, USA, Kanadzie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Potem o wirusie przycichło, teraz temat wrócił za sprawą WHO. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) kilka dni temu poinformowała, że zwoła Komitet ds. Nagłych Wypadków w sprawie tego wirusa. Teraz pojawiły się nowe komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia.

Według WHO nowy wariant małpiej ospy może zabijać 10 proc. chorych

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w środę, 14 sierpnia, że małpia ospa wprowadza "stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym". Jak podali przedstawiciele tej organizacji, ogniska choroby występują obecnie w kilkunastu państwach na terenie Afryki i zmarło 500 osób. "Potencjał dalszego rozprzestrzeniania się wirusa poza Afrykę jest bardzo niepokojący" — ostrzegł dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podobno to nie to samo co w 2022 roku, bo nowy wariant wirusa może zabić nawet 10 proc. zakażonych. Najgorzej jest w Kongu, wykryto tam ponad 96 proc. wszystkich przypadków małpiej ospy. Liczba zachorowań w stosunku do 2023 roku wzrosła o 160 proc., a zgonów o 19 proc. Dotychczas odnotowano ponad 14 tys. zachorowań na małpią ospę. 85 proc. zmarłych w Kongu to dzieci.

Objawy małpiej ospy. Jak ją leczyć?Jakie są objawy małpiej ospy? Najczęstsze objawy to:

Rok temu potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Jak wpłynął na nasze życie?-gorączka, -powiększone węzły chłonne, -bóle mięśniowe, -wysypka zaczynająca się od twarzy, potem przenosząca się na resztę ciała.

Czy można umrzeć na małpią ospę? Śmiertelność małpiej ospy

W 2002 roku podawano, że objawy ustępują po paru tygodniach, a śmiertelność wśród zakażonych wirusem małpiej ospy wynosi zaledwie 1 procent! Teraz WHO mówi o nowym wariancie, który może powodować nawet 10 proc, zgonów. Dwa lata temu brytyjscy przedstawiciele rządowej instytucji DEFRA ostrzegali przed kontaktem ze zwierzętami domowymi, na które może przenieść się wirus. Teraz inni naukowcy ogłosili ważną informację. Chodzi o to, jak leczyć małpią ospę.

Jak można zarazić się małpią ospą?

Wirus małpiej ospy rozprzestrzenia się przez uszkodzoną skórę, ale także przez drogi oddechowe drogą kropelkową. Powodem zakażenia najczęściej jest bezpośredni kontakt z chorym zwierzęciem. Bardzo rzadko choroba może przenosić się z człowieka na człowieka.

