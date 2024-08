Wirus atakuje? "Zagrożenie o zasięgu międzynarodowym"

Światowa Organizacja Zdrowia znów ostrzega przed małpią ospą i zwołuje Komitet ds. Nagłych Wypadków. Wirus według WHO może rozprzestrzeniać się w Afryce i poza nią

Jeszcze w 2022 roku zrobiło się głośno o kolejnej po Covid-19 chorobie wirusowej, która rozprzestrzenia się także w Europie. Małpia ospa to rzadka odzwierzęca choroba, która występuje w zachodniej i środkowej Afryce. W 2022 roku pojawiła się m.in. m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Belgii, Szwecji, Czechach, Słowenii, USA, Kanadzie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Potem o wirusie przycichło, teraz temat wrócił za sprawą WHO. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że zwoła Komitet ds. Nagłych Wypadków w sprawie tego wirusa. Przedstawiciele WHO obawiają się rozprzestrzeniania się tego wirusa z Demokratycznej Republiki Konga na kolejne państwa Afryki i nie tylko. Według danych WHO w 2024 roku w Kongu wirusem małpiej ospy zaraziło się ponad 14 tysięcy osób, zmarło 511, przy czym w ostatnich latach wzrasta liczba zachorowań. „W świetle rozprzestrzeniania się małpiej ospy poza DRK oraz możliwości dalszego międzynarodowego rozprzestrzeniania się w Afryce i poza nią zdecydowałem się zwołać Komitet ds. Nagłych Wypadków zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi, aby doradził mi, czy epidemia stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym" - powiedział Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef WHO.

Objawy małpiej ospy. Jak ją leczyć?

Jakie są objawy małpiej ospy? Najczęstsze objawy to:

-gorączka, -powiększone węzły chłonne, -bóle mięśniowe, -wysypka zaczynająca się od twarzy, potem przenosząca się na resztę ciała.

Czy można umrzeć na małpią ospę? Śmiertelność małpiej ospy

Objawy ustępują po paru tygodniach, a śmiertelność wśród zakażonych wirusem małpiej ospy wynosi zaledwie 1 procent! Mimo to pojawiają się już liczne spekulacje na temat tego, jak leczyć małpią ospę. Wcześniej brytyjscy przedstawiciele rządowej instytucji DEFRA ostrzegali przed kontaktem ze zwierzętami domowymi, na które może przenieść się wirus. Teraz inni naukowcy ogłosili ważną informację. Chodzi o to, jak leczyć małpią ospę.

Jak można zarazić się małpią ospą?

Wirus małpiej ospy rozprzestrzenia się przez uszkodzoną skórę, ale także przez drogi oddechowe drogą kropelkową. Powodem zakażenia najczęściej jest bezpośredni kontakt z chorym zwierzęciem. Bardzo rzadko choroba może przenosić się z człowieka na człowieka.

WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus has announced that he will convene an expert group to assess whether the increasing spread of mpox (formerly known as monkeypox) in Africa warrants a global emergency declaration.#OlympicsIkoKBC ^RO pic.twitter.com/3SLBCUwnUv— KBC Channel1 News (@KBCChannel1) August 8, 2024

