Tak wygląda procedura stwierdzenia śmierci papieża. Lekarz to za mało

Wiemy co się stanie z ciałem Franciszka. Dziś o 20 rozpocznie się ceremonia

Jak poinformował mistrz papieskich ceremonii liturgicznych abp Diego Ravelli, w poniedziałek 21 kwietnia o godzinie 20 w kaplicy Domu św. Marty odbędzie się obrzęd oficjalnego stwierdzenia zgonu papieża Franciszka. Następnie ciało Franciszka zostanie złożone do trumny. Co ciekawe, tradycyjnie ciało papieża chowane jest w trzech trumnach, jedna w drugiej (z cyprysu, cynku i wiązu), ale papież Franciszek nakazał aby pochować go w trumnie z drewna i cynku.

Co więcej sam obrzęd odbędzie się według nowych, przygotowanych na polecenie Franciszka obrzędów pogrzebu papieża. Obrzęd ma być prowadzony tradycyjne przez Kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego, w tym wypadku kardynała Kevina Ferrella, a towarzyszyć mu będzie dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re, członkowie Domu Papieskiego oraz kierownictwo watykańskiej służby zdrowia.

Trumna z ciałem papieża trafi do bazyliki św. Piotra. Tam wierni będą mogli się modlić i oddać hołd Ojcowi Świętemu

Po zakończeniu ceremonii stwierdzenia śmierci papież Franciszek zostanie złożony do trumny. Jak podał Watykan, przeniesienie ciała do bazyliki Świętego Piotra odbędzie się najprawdopodobniej w środę rano. Wtedy też wierni będą mogli przyjść do bazyliki i oddać hołd Franciszkowi.

Zazwyczaj ciało papieża jest wystawione w Bazylice św. Piotra przez trzy dni. Pogrzeb odbywa się zwykle pomiędzy czwartym, a szóstym dniem od jego śmierci, na razie jednak Watykan nie podał jeszcze informacji o dacie ceremonii. Najprawdopodobniej stanie się to po zakończeniu obrzędów związanych ze stwierdzeniem śmierci papieża.

Sam papież Franciszek może być pierwszym papieżem od 100 lat pochowanym poza Watykanem. Przed śmiercią Ojciec Święty zadeklarował, że chciałby spocząć w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie.