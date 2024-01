"Widziałem ciała kosmitów w bazie NASA". Jak wyglądają? To szok!

Sławny izraelski showman twierdzi, że widział ciała kosmitów w bazie NASA. Uri Geller mówi o szokującym widoku i niezwykłym podobieństwie

Nie jesteśmy sami w kosmosie? W dobie odtajniania dokumentów o UFO przez władze Stanów Zjednoczonych i innych państw to pytanie jest coraz bardziej frapujące. Teraz swoje trzy grosze do tematu kosmitów dorzucił pewien... światowej sławy magik, Uri Geller (78 l.). I podzielił swoich obserwatorów w mediach społecznościowych, gdzie poczynił zdumiewające wyznania o swoich kontaktach ze światem pozaziemskim. Kłamie, sam odleciał w kosmos, a może ujawnił szokującą prawdę o kontaktach USA z kosmitami? Pozostaje chyba zacytować słowa izraelskiego showmana... Jak opowiada Uri Geller, pewnego dnia dwóch znajomych z NASA postanowiło pokazać mu zawartość tajnej amerykańskiej kolekcji ciał kosmitów. Ma się ona znajdować w chłodni głęboko pod należącym do NASA Centrum Lotów Kosmicznych Goddard, położonym 10 kilometrów od Waszyngtonu. Iluzjonista przekonuje, iż został zabrany do budynku przez niemieckiego inżyniera rakietowego Wernhera von Brauna i astronautę Edgara Mitchella, szóstego człowieka, który chodził po Księżycu.

"Ciała były małe, cienkie i bardzo wątłe, a ich głowy były duże. Ale widok był niepokojąco znajomy"

Z jakichś powodów postanowili oni zaprezentować Gellerowi to, co jest skrzętnie skrywane przed światem. "Zanim weszliśmy, von Braun poprosił mnie, żebym założył pomarańczowy ciepły płaszcz w stylu antarktycznym – z okrągłym niebieskim logo NASA – i on też go założył. W środku pachniało szpitalem. Zobaczyłem coś, co wyglądało jak ciężkie, szklane pojemniki, w których leżały martwe ciała" - relacjonuje Uri Geller na Twitterze (X). "To był szokujący widok! Podobnie jak wtedy, gdy widzisz wypadek i czujesz, jakby coś uderzyło cię w brzuch" - mówi magik. Jak dodaje, kosmici byli niepokojąco podobni do ludzi, choć niektórymi cechami się od nas różnili. "Ciała były małe, cienkie i bardzo wątłe, a ich głowy były duże. Ale widok był niepokojąco znajomy. Byli niesamowicie podobni do nas – na tyle, że poczułem odrazę i żałowałem, że zobaczyłem te 'ofiary'. Albo zostały poważnie ranne, albo uległy znacznemu rozkładowi" - twierdzi iluzjonista. "Wasze szydercze komentarze nie zmienią tego, że to widziałem" - dodaje Uri Geller.

Uri Geller claims he was shown 'alien bodies that looked like us' at NASA basehttps://t.co/owsxuFTbnH pic.twitter.com/qpPaLqx31K— Daily Star (@dailystar) January 28, 2024

My dear friends , this type of alien is the one I have seen in the abyss of the concrete building Wernher Von Braun and astronaut Edgar Mitchell took me to see. Some bodies were not intact but mangled some were like the one in this video. To the best of my recollection there… pic.twitter.com/lWvDv9R6Ty— Uri Geller (@theurigeller) January 26, 2024

