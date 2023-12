Władze mają dziewięć statków kosmitów?! "Rząd ukrywa prawdę o UFO"

Władze USA ukrywają skalę swojej wiedzy na temat kosmitów? Anonimowi informatorzy twierdzą, że Amerykanie mają dziewięć statków UFO

Historie o UFO jeszcze niedawno wywoływały tylko uśmiech u zdecydowanej większości ludzi. Tymczasem od paru lat rządy odtajniają dokumenty o spotkaniach z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, w tym spotkaniach, jakich doświadczyli twardo stąpający po ziemi wojskowi. Coś w tym jest, a może to nie inteligencja pozaziemska, tylko technologia stworzona na Ziemi? Te pytania intrygują coraz większą ilość ludzi, a medialne oświadczenia o UFO czy wystąpienia w amerykańskim Kongresie na ten temat nikogo już nie dziwią. Teraz o sprawie napisał Daily Mail. Najpierw dziennikarze przywołują dwie ostatnie wypowiedzi, których autorzy twierdzą, że rząd USA ukrywa prawdę o UFO. Republikański kongresman z Tennessee Tim Burchett zażądał przejrzystości w zakresie oficjalnych doniesień o UFO, a Garrett Graff, autor książki "UFO: The Inside Story of the U.S. Government’s Search for Alien Life Here – and Out There", powiedział NBC: „Rząd ukrywa pewien poziom swojej wiedzy i zrozumienia, czym są niektóre z tych rzeczy. Tutaj jest coś prawdziwego. W naszej przestrzeni powietrznej są rzeczy, których nie rozumiemy, i które mogą reprezentować nową, znakomitą technologię przeciwnika, ale mogą również reprezentować naukę, której nie rozumiemy".

"Tajne biuro CIA od dziesięcioleci koordynuje odzyskiwanie rozbitych obiektów UFO na całym świecie"

Ale to nie wszystko. Trzy źródła anonimowo poinformowały Daily Mail, że rząd USA pozyskał co najmniej dziewięć „statków nie pochodzących od ludzi”, w tym siedem rozbitych i dwa w całości. "Wiele źródeł poinformowało DailyMail.com, że tajne biuro CIA od dziesięcioleci koordynuje odzyskiwanie rozbitych obiektów UFO na całym świecie" - czytamy na brytyjskim portalu. Kluczową rolę w przechwytywaniu statków UFO ma pełnić Biuro Globalnego Dostępu (OGA), część Dyrekcji ds. Nauki i Technologii Centralnej Agencji Wywiadowczej.

'There IS something real here!' Top UFO expert and Republican congressman say government is covering up what it knows about UFOs and should come clean https://t.co/LSw63ZPywW pic.twitter.com/QVCalO3Uxz— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 4, 2023

