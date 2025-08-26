Słynny reżyser na festiwalu filmowym w Moskwie. "Przymyka oko na zbrodnie Putina, hańba!"

Amerykański reżyser Woody Allen był gościem Międzynarodowego Tygodnia Filmowego w Moskwie, który odbywa się w stolicy Rosji w dniach 23-27 sierpnia. W niedzielę pojawił się jako gość honorowy w sekcji "Legendy Światowego Kina". Festiwal, którego pierwsza edycja odbyła się w zeszłym roku z inicjatywy władz Moskwy, ma promować rosyjską stolicę jako międzynarodowe centrum filmowe - przypomina PAP. Belsat z kolei podaje, że w czasie rozmowy online gwiazdor wychwalał rosyjską kinematografię. "Zawsze lubiłem kino rosyjskie. Kilka lat temu miałem przyjemność spotkać Siergieja Bondarczuka w Nowym Jorku. Obejrzałem rosyjski film »Wojna i pokój«, który trwa prawie siedem godzin. Obejrzałem go w jeden dzień". Dodał, że gdyby dostał ofertę nakręcenia filmu w Rosji, to usiadłby i zastanowił się, jak opisać to, "jak przyjemnie jest w Moskwie i Petersburgu".

Ukraina: "Udział Allena w festiwalu to zniewaga"

Na obecność Allena na festiwalu zareagowało ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy. "Udział Woody’ego Allena w Moskiewskim Tygodniu Filmowym to hańba i zniewaga wobec poświęcenia ukraińskich aktorów i filmowców, którzy zostali zabici lub ranni przez rosyjskich zbrodniarzy wojennych w trwającej wojnie przeciw Ukrainie" – ogłosił resort na platformie X. "Uczestnicząc w festiwalu, który gromadzi zwolenników i głosy Putina, Allen decyduje się przymykać oko na okrucieństwa, jakich Rosja dopuszcza się na Ukrainie każdego dnia już od 11 lat". "Kultura nigdy nie może być wykorzystywana do wybielania zbrodni ani służyć jako narzędzie propagandy. Stanowczo potępiamy decyzję Woody’ego Allena, by uświetnić swoją obecnością krwawy festiwal Moskwy".

Woody Allen - kontrowersje wokół życia prywatnego

89-letni Allen jest zdobywcą czterech Oscarów, a jego filmy należą do klasyki kinematografii. Jego osiągnięciom towarzyszą kontrowersje. Ponad 30 lat temu został on oskarżony przez byłą partnerkę Mię Farrow o molestowanie seksualne ich adoptowanej córki Dylan. Dylan, już jako dorosła kobieta, opowiedziała o przemocy ze strony przybranego ojca.