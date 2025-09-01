Wielka planetoida zbliża się do Ziemi! "Bliżej niż Księżyc"

NASA: 3 września planetoida 2025 QD8 minie Ziemię. Będzie bliżej naszej planety niż Księżyc

Już pojutrze ważne wydarzenie w kosmosie! 3 września do Ziemi zbliży się wielka planetoida 2025 QD8. Według danych NASA Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) jak na kosmiczne warunki obiekt przeleci bardzo blisko, bo w odległości 218 tysięcy kilometrów, co sprawi, że będzie bliżej naszej planety niż Księżyc, znajdujący się średnio 384 tysiące kilometrów od nas. 2025 QD8 ma średnicę szacowaną na 17–37 metrów i porusza się z prędkością 12,8 km/s względem Ziemi. To prędkość odpowiadająca niemal 46 tysiącom kilometrów na godzinę!

Planetoidy mijają naszą planetę praktycznie codziennie, ale w większej odległości

Jak podkreślają specjaliści z CNEOS, planetoidy mijają naszą planetę praktycznie codziennie, czasem nawet po kilka w ciągu jednego dnia. Zazwyczaj jednak dystanse są liczone w milionach kilometrów. Dlatego przelot 2025 QD8 jest tak wyjątkowy i wart odnotowania. Wrzesień przyniesie także przelot większych obiektów. 11 września naukowcy spodziewają się przejścia dwóch planetoid: 2009 FF o średnicy od 120 do 260 metrów, w odległości 2,6 mln km i 2025 QO1 o rozmiarze 61–140 metrów, w odległości 3,3 mln km.Choć dystanse te są znacznie większe, obiekty należą już do kategorii potencjalnie niebezpiecznych ze względu na swoje rozmiary.

Czy planetoida 2025 QD8 może zderzyć się z Ziemią? Nie ma jej na "liście ryzyka"

Mimo to żaden z wymienionych obiektów nie znajduje się na „liście ryzyka” Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), która gromadzi planetoidy o niezerowym prawdopodobieństwie kolizji z Ziemią. Aktualnie największe oszacowane ryzyko dotyczy ciała 2017 WT28 o średnicy około 12 metrów – szansa zderzenia w roku 2104 wynosi 0,68 proc.

Two newly-discovered asteroids, 2025 QO7 and 2025 QD8 will pass closer than the Moon in the next few nights. They may be bright enough to image in your #eVscope or other backyard set up. @Unistellar pic.twitter.com/hFxzoIluhN— Tony Dunn (@tony873004) August 29, 2025

2025 QD8 will brighten to mag 13.7, moving at 20k "/hour on Tuesday night / Wednesday morning.Here is a view from San Francisco skies. pic.twitter.com/Bh7R8HKn3v— Tony Dunn (@tony873004) August 29, 2025

