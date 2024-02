Wielka wpadka Mariah Carey na czerwonym dywanie! Wszyscy zobaczyli TO

Wielka modowa wpadka Mariah Carey na czerwonym dywanie. Zwiewna suknia spłatała figla diwie i wszyscy patrzyli tylko w jedno miejsce

Mariah Carey nie ma ostatnio dobrej passy! Najpierw tuż przed swoim ukochanym Bożym Narodzeniem rozstała się z partnerem, a teraz jeszcze to... Co się stało? Mariah Carey (54 l.) chciała zadać szyku podczas gali Global Impact Award w Los Angeles. Poszła do Fairmont Century Plaza w zwiewnej kreacji złożonej z czegoś na kształt gorsetu u góry i wielkiej firany na dole. Diwa postanowiła jednocześnie olśnić elegancją i odsłonić nogi, wiążąc zwiewne szatki na biodrze. Początkowo wszystko szło dobrze, ale niestety w chwili, w której tłum fotoreporterów miał uwiecznić wystrojoną Mariah Carey, doszło do modowego dramatu. Powłóczysta kreacja spłatała figla diwie i podwinęła się tak niefortunnie, że wszyscy ujrzeli majtki gwiazdy w całej okazałości...

Pechowy czas dla Mariah Carey. Wcześniej rozstała się z ukochanym

Mariah Carey nie ma ostatnio szczęścia także w miłości. Jak pisał niedawno magazyn People, Mariah Carey została sama tuż przed Bożym Narodzeniem. Piosenkarka rozstała się z młodszym o 14 lat tancerzem po siedmiu latach związku. Bryan Tanaka (40 l.) i amerykańska diwa jeszcze parę miesięcy temu byli nierozłączni, potem Tanaka zniknął z życia gwiazdy. Piosenkarka i tancerz nie byli mężem i żoną. Carey była zamężna dwukrotnie, z byłym mężem Nickiem Cannonem ma 12-letnie bliźniaki o imionach Moroccan i Monroe. Rozwiedli się w 2016 roku po ośmiu latach od ślubu. Pierwszym mężem gwiazdy był producent muzyczny Tommy Mottola (od 1993 do 1998 roku).

Mariah Carey's bum note! Diva suffers fashion FAIL as she leads stars at 2024 Recording Academy Honors - https://t.co/qHBvWZZnyr pic.twitter.com/fUj3feeD21— Emmanuel Mmadukaego (@Emmanuelsblog1) February 3, 2024

