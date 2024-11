Wielkie protesty w Gruzji! Prezydent atakuje premiera i rząd!

Wielkie manifestacje w Gruzji. Przeciwko rządowi zbuntowała się także pani prezydent. Ogłosiła, że nie zamierza ustąpić

W Gruzji będzie drugi Majdan? Aktualne wydarzenia w tym kraju mogą na to wskazywać. Rządząca Partia Gruzińskie Marzenie ogłosiła zawieszenie rozmów o wstąpieniu kraju do Unii Europejskiej do 2028 roku. Ludzie wyszli na ulice. Sytuacja była napięta od czasów wyborów wygranych przez Gruzińskie Marzenie według danych oficjalnych, wbrew danym z exit polls. Nie wszyscy uwierzyli w ich uczciwość. W czwartek premier Gruzji Irakli Kobachidze oznajmił, że do końca 2028 roku rezygnuje też ze wszelkich budżetowych grantów UE. To wywołało masowe protesty. W nocy trwały walki z policją i liczne zatrzymania. Przeciwko rządowi zbuntowała się nawet pani prezydent. Popierająca integrację z Unią Europejską Salome Zurabiszwili ogłosiła, że nie zamierza ustępować ze stanowiska i ostro zaatakowała premiera. "Będę na czele procesu politycznego, pozostając waszym prezydentem. Nie ma legalnego parlamentu, dlatego nielegalny parlament nie może wybrać nowego prezydenta, dlatego nie może być inauguracji. Mój mandat obowiązuje dopóty, dopóki nie będzie legalnie wybranego parlamentu, który legalnie wybierze kogoś na moje miejsce" - oznajmiła, choć przewodniczący parlamentu Gruzji powiedział wcześniej, że jej kadencja kończy się 16 grudnia.

Prezydent Gruzji: "Dziś nielegalny rząd wypowiedział wojnę własnemu narodowi"

"Dzisiejszy dzień stanowi zakończenie przewrotu konstytucyjnego. (...) To koniec drogi z Europy do Rosji" - powiedziała 28 listopada prozachodnia pani prezydent. Decyzję rządu o wstrzymaniu rozmów z UE uznała ze gest wykonany w stronę Rosji. "Dziś nielegalny rząd wypowiedział wojnę własnemu narodowi" - powiedziała, spotkała się także z liderami opozycji. W Gruzji realizuje się "ukraiński scenariusz" – powiedział były szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba. "Lider partii rządzącej Bidzina Iwaniszwili, tak jak ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, podąża według tych samych instrukcji" - powiedział, nawiązując do wydarzeń na Ukrainie z 2013 roku.

Sonda Byłaś/byłeś kiedyś w Gruzji? Tak Nie

Które państwo jest większe? Quiz tylko dla ekspertów Pytanie 1 z 15 Stany Zjednoczone czy Kanada Stany Zjednoczone Kanada Następne pytanie