Władimir Putin stracił wszystko?! Fatalne wieści dla dyktatora

Putin stracił podczas wojny na Ukrainie więcej, niż na nią przygotował. Ogromne straty rosyjskiej armii

Napadając na Ukrainę, Władimir Putin postawił wszystko na jedną kartę. I wszystko stracił - mówi przedstawiciel ukraińskiego sztabu generalnego cytowany przez agencję Ukrinform. Wielkość rosyjskich strat na froncie według ukraińskiego generała przewyższyła już liczbę sprzętu zgromadzonego przez Putina przed pełną inwazją - powiedział gen. Ołeksij Hromow. Chodzi o czołgi, samoloty czy systemy artyleryjskie niszczone przez obrońców ukraińskich podczas wojny na Ukrainie. "Przeciwnik ponosi na tej wojnie ogromne straty. (...) Zniszczyliśmy już ponad 3 tys. (rosyjskich) czołgów, 6 tys. pojazdów opancerzonych, 2 tys. systemów artyleryjskich, 420 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, około 300 samolotów bojowych i 270 śmigłowców" - mówi generał Hromow.

Putin musi korzystać z usług "zmobilizowanych rezerwistów, byłych więźniów i prywatnych firm wojskowych"

W dodatku to nie wszystko, bo siły ukraińskie niszczyły też różne inne rosyjskie obiekty wojskowe, takie jak magazyny amunicji. "Obecnie przeciwnik stara się, jak może, powstrzymać działania Ukraińców i doprowadzić do wyczerpania (naszych) zasobów. Dokonuje się to, przede wszystkim, siłami zmobilizowanych rezerwistów, byłych więźniów i prywatnych firm wojskowych. Wszelkie straty osobowe, a zwłaszcza wśród (żołnierzy) z mobilizacji, są dla Kremla do przyjęcia" - stwierdził w rozmowie z Ukrinform generał Ołeksij Hromow.

Sonda Czy myślisz, że Rosja się podda w wojnie z Ukrainą? Tak Nie Nie mam zdania

⚡️ Russia will be able to gather only 30,000 soldiers for the offensive against Kyiv, taking into account the Belarusian troops, the representative of the General Staff of the Ukrainian Armed Forces Oleksii Hromov says. pic.twitter.com/yYBjfQPGUP— FLASH (@Flash_news_ua) December 30, 2022

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. 20 pytań o stolice państw. O tych miastach rzadko słyszysz w wiadomościach Pytanie 1 z 20 Manama to stolica... Omanu Kuwejtu Bahrajnu Dalej