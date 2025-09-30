Władze wyłączyły internet i telefony komórkowe w całym kraju! "Zapobieganie występkom"

2025-09-30 9:12

Telefony komórkowe i internet nie działają w całym kraju! Taką nagłą decyzję podjęły władze rządzonego przez Talibów Afganistanu. Brak łączności dotknął także „sektor bankowy, celny, cały kraj”, jak potwierdził przedstawiciel rządu. Już wcześniej afgańskie władze ograniczały dostęp do sieci telefonii i do internetu, tłumacząc to chęcią „zapobiegania występkom”.

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Rządzący w Afganistanie Talibowie wyłączyli wszystkim internet i telefonię komórkową

Cały Afganistan został bez dostępu do internetu i telefonii komórkowej po tym, jak talibskie władze zdecydowały o wyłączeniu sieci światłowodowej – poinformowała agencja AFP. To pierwszy przypadek całkowitego odcięcia komunikacji od momentu przejęcia władzy przez talibów w 2021 roku. We wtorek serwis Flightradar24 przekazał, że międzynarodowe loty do Afganistanu zostały odwołane. Brak łączności uderza nie tylko w mieszkańców, ale także w transport i działalność instytucji, w tym bankowych i celnych. Już w poniedziałek wieczorem obserwowano stopniowe zanikanie sygnału. Według danych serwisu NetBlocks, monitorującego dostęp do internetu, aktywność sieci spadła poniżej 1 proc. normalnego poziomu, aż do całkowitego zerwania łączności.

Polecenie od przywódcy talibów i „zapobieganie występkom”

Jak podała AFP, jeszcze przed odłączeniem sygnału przedstawiciel władz poinformował, że blokada potrwa „do odwołania” i obejmie wszystkie sektory życia publicznego, w tym bankowość oraz system celny. Według źródeł, decyzja została podjęta na polecenie najwyższego przywódcy talibów, Hibatullaha Achundzady. Początkowo dostęp do sieci ograniczono tylko w wybranych prowincjach, jednak wkrótce zasięg blokady rozszerzono na cały kraj. 16 września władze prowincji Balch na północy Afganistanu jako pierwsze potwierdziły, że ich region został odłączony od sieci. W oficjalnym komunikacie stwierdzono, że celem działań jest „zapobieganie występkom”.

