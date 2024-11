Wojska z Europy pojadą na Ukrainę? Jest mowa o Polsce

CO BYŁO POWODEM?

Pod koniec lutego 2024 roku prezydent Francji nieoczekiwanie stwierdził wprost, że "nie wyklucza" wysłania na Ukrainę zachodnich żołnierzy. "Jesteśmy przekonani, że pokonanie Rosji jest niezbędne dla bezpieczeństwa i stabilności w Europie. Na tym etapie nie ma zgody na wysłanie wojsk na Ukrainę. Zrobimy wszystko, co musimy, aby Rosja nie wygrała" - mówił Macron. "Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na teren Ukrainy, mamy tu wspólne stanowisko" - komentował wtedy Donald Tusk. Czy teraz nie tylko Francja, ale i Londyn oraz właśnie nasz kraj zaczynają rozważać wysłanie zachodnich wojsk na Ukrainę, a jeśli tak, to w jakiej formie? Pisze o tym w dość niepokojącym artykule "Le Monde". Według tych doniesień, oczywiście nieoficjalnych i opartych na rzekomych zakulisowych informacjach, po wygraniu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych przez Donalda Trumpa rozmowy wśród europejskich polityków na temat możliwości umieszczenia europejskich wojsk na Ukrainie są coraz częstsze. Zdaniem dziennikarzy z Francji szczególnie dużo na ten temat dyskutują Wielka Brytania, Francja i Polska. Wygląda jednak na to, że nie chodzi tu na szczęście o wysyłanie polskich wojsk na linię frontu, lecz o inne zadania.

Nie chodzi o walki na froncie, tylko m.in. o rozmieszczenie europejskich wojsk wzdłuż ukraińsko-rosyjskiej granicy po ewentualnym rozejmie

“W momencie, gdy wojna w Ukrainie jest na etapie kolejnej eskalacji, wznowiono dyskusję na temat wysłania zachodnich żołnierzy i prywatnych firm wojskowych na Ukrainę. Jest to temat drażliwy, a dyskusje wokół niego pozostają tajne, ale na dobre podjęto je w obliczu powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu” – pisze “Le Monde”. Podobno debata nasiliła się przy okazji wizyty brytyjskiego premiera Keira Starmera we Francji. Oficjalnie nikt nie mówi jeszcze o tych planach wprost, ale pewne aluzje zostały chyba poczynione przez szefa francuskiej dyplomacji Jean-Noela Barrot w wywiadzie, którego 23 listopada udzielił telewizji BBC. Powiedział wówczas, że zachodni sojusznicy Ukrainy "nie wykluczają żadnej opcji" i nie stawiają z góry założonych granic pomocy dla Kijowa. Podobno najczęściej rozważa się obecnie wysłanie prywatnych firm wojskowych na Ukrainę w celu naprawy sprzętu wojskowego lub prowadzenia szkoleń, a także rozmieszczenie europejskich wojsk wzdłuż ukraińsko-rosyjskiej granicy po ewentualnym ogłoszeniu końca wojny.

