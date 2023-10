Wściekła zakonnica rzuca się na aktywistę. To nagranie jest hitem sieci!

We francuskim Saint-Pierre-de-Colombier w Ardèche powstaje właśnie kontrowersyjny ogromny ośrodek religijny wraz z kościołem. Jak podają lokalne media, w poniedziałek 16 października, na placu budowy pojawili się przedstawiciele radykalnego ruchu ekologicznego Les Amis de la Bourge i stanęli oko w oko z zakonnicami chroniącymi teren. Aktywiści są przeciwni budowie ośrodka ze względu na ślad węglowy. Nie spodziewali się chyba jednak, że ich protest zostanie tak brutalnie stłumiony.

Francja. Zakonnica szarżuje na aktywistę

Po mediach społecznościowych krąży nagranie, na którym widać moment, gdy jednego z protestujących atakuje zakonnica. Widać na nim jak drobnej budowy siostra, biegnąc w trampkach po błotnistym terenie goni mężczyznę, by wyrwać mu z rąk plastikowe rury, który ten prawdopodobnie usiłuje zniszczyć. Gdy udaje się jej go dorwać, dosłownie powala go na ziemię i spada z nim do rowu. Internauci porównują "akcję" zakonnicy do profesjonalnego wślizgu, którego nie powstydziliby się zawodnicy rugby.

Szok w Francji. "Agresywne osoby religijne"

We francuskich mediach wypowiada się między innymi Sylvain Hérenguel, współprzewodniczący stowarzyszenia na rzecz przyszłości doliny Bourges, w której leży sporny teren. "Nie spodziewałem się tego. Spodziewałem się, że siostry zakonne wykażą się choć odrobiną rozsądku i zachowają porządek publiczny. Problem w tym, że osoby religijne zdecydowały się na użycie przemocy. Zostałem zaatakowany trzykrotnie przez pięć osób". Na miejsce przyjechały służby. Nie wiadomo, czy ktoś będzie musiał odpowiedzieć za agresywne zachowanie.

Énorme ! La bonne sœur qui plaque un écologiste… du grand spectacle en Ardèche où des religieuses défendent le chantier d’un futur centre religieux face aux militants qui bloquent à cause de l’impact sur l’environnement. 🎥 @ferro_nicolas☝️plaquage non réglementaire pic.twitter.com/3wSyO7s3LO— Léo Chapuis (@leo_chapuis) October 16, 2023

Sonda Czy spotkałeś się kiedyś z agresją ze strony obcego człowieka na ulicy? Tak Nie