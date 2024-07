Wstrząsające nowe wideo pokazuje zamach na Trumpa. To był naprawdę cud!

Szokujące wideo pokazuje dokładnie, jak blisko śmierci był Trump. Rekonstrukcja trajektorii kuli, która miała zabić polityka, pojawiła się w sieci

„Rzadko odwracam wzrok od tłumu. Gdybym tego nie zrobił w tamtej chwili, cóż, nie rozmawialibyśmy dzisiaj, prawda? Najbardziej niewiarygodną rzeczą było to, że nie tylko się odwróciłem, ale także obróciłem się dokładnie we właściwym czasie i w odpowiednim stopniu. Przeżyłem dzięki szczęściu lub Bogu. To, że odwróciłem się dokładnie w tej sekundzie, w której on oddał strzał, jest po prostu niesamowite" - mówił Donald Trump "New York Post" w pierwszym wywiadzie, jakiego udzielił po zamachu na swoje życie. Zdawał sobie sprawę z tego, że o jego przetrwaniu zdecydowały dosłownie milimetry. Teraz pokazano to dokładnie na specjalnym filmie.

Na filmie widzimy z lewej strony przemawiającego Trumpa, a po prawej coś na kształt modelu głowy polityka, na który nałożono trajektorię lotu kuli

Profil w mediach społecznościowych Point Consciousness opublikował infografikę w formie wideo, która pokazuje, jak odwrócenie głowy przez polityka o kilka centymetrów zadecydowało o losach jego, Ameryki i świata. Na filmie widzimy z lewej strony przemawiającego Donalda Trumpa, a po prawej coś na kształt modelu głowy polityka, na który nałożono trajektorię lotu kuli wystrzelonej przez zamachowca. Widać dokładnie, że kula początkowo leciała prosto na potylicę kandydata na prezydenta USA, ale w momencie, w którym polityk odwrócił się, trajektoria pocisku nie przecinała już miejsca, gdzie był środek głowy. Kula drasnęła tylko ucho, nie powodując poważnych obrażeń. Było jednak faktycznie o włos od tragedii.

Zamach na Donalda Trumpa. Jak wyglądały wydarzenia podczas wiecu w Pensylwanii?

Zamach na Donalda Trumpa miał miejsce 13 lipca po południu czasu lokalnego w Butler w Pensylwanii. Na wiecu wyborczym Donalda Trumpa niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, obecnie oskarżanego przez wiele osób o zaniedbania. Triumfujący Trump pojawił się już na kolejnym spotkaniu z wyborcami z zabandażowanym uchem.

New video shows trajectory of bullet as Trump turned his head. pic.twitter.com/eoetavYicC— The Spectator Index (@spectatorindex) July 16, 2024

