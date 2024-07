Trump przeszedł przemianę po zamachu?! "Wierzy, że Bóg go ocalił"

Kongresmenka Maria Salazar twierdzi, że Donald Trump bardzo się zmienił po zamachu na swoje życie. Wierzy, że to Bóg dał mu szansę

„Rzadko odwracam wzrok od tłumu. Gdybym tego nie zrobił w tamtej chwili, cóż, nie rozmawialibyśmy dzisiaj, prawda? Najbardziej niewiarygodną rzeczą było to, że nie tylko się odwróciłem, ale także obróciłem się dokładnie we właściwym czasie i w odpowiednim stopniu. Przeżyłem dzięki szczęściu lub Bogu. To, że odwróciłem się dokładnie w tej sekundzie, w której on oddał strzał, jest po prostu niesamowite" - mówił Donald Trump "New York Post" w pierwszym wywiadzie, jakiego udzielił po zamachu na swoje życie. Zdawał sobie sprawę z tego, że o jego przetrwaniu zdecydowały dosłownie milimetry. Otarcie się o śmierć sprawiło, że Donald Trump zmienił się z dnia na dzień - twierdzi kongresmenka Maria Salazar. Republikanka nie kryjąca roli religii w swoim życiu twierdzi, że rozmawiała z osobą "bardzo bliską" Trumpowi, której zwierzył się on ze swoich refleksji po zamachu.

"Wierzy, że Bóg oszczędził jego życie i jest – nie jestem pewna, czy uduchowiony, może bardziej zamyślony. Ale wiem, że to inny człowiek”

Podobno Donald Trump doszedł do przekonania, że to jednak nie przypadek, a Bóg go uratował. "Wierzy, że Bóg dał mu kolejną szansę. Wierzy, że Bóg oszczędził jego życie i jest – nie jestem pewna, czy uduchowiony, może bardziej zamyślony. Ale wiem, że to inny człowiek” – powiedziała Maria Salazar Daily Mail. Podobno także ludzie zebrani w sali podczas spotkania odbywającego się już po zamach zauważyli zmianę w Trumpie. Jak powiedziała kongresmenka, Trump "zamknął oczy i modlił się". "Kiedy zmieniasz się wewnętrznie jako osoba, ponieważ w jakiś sposób dotknęły cię moce Niebios, wtedy zaczynasz prowadzić inne życie. To jest jak czasy przed naszą erą i po Chrystusie" - przekonuje Maria Salazar. Czy Trump naprawdę przeszedł przemianę, a może to tylko nastrój chwili lub nadmierna egzaltacja religijnej pani polityk? Pozostaje czekać na nowe doniesienia.

Zamach na Donalda Trumpa. Jak wyglądały wydarzenia podczas wiecu w Pensylwanii?

Zamach na Donalda Trumpa miał miejsce 13 lipca po południu czasu lokalnego w Butler w Pensylwanii. Na wiecu wyborczym Donalda Trumpa niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, obecnie oskarżanego przez wiele osób o zaniedbania. Triumfujący Trump pojawił się już na kolejnym spotkaniu z wyborcami z zabandażowanym uchem.

