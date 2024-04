Zwłoki 22-latki w ruinach kaplicy. Została zasztyletowana! Widziano ludzi jak wampiry

i Autor: Shutterstock Makabryczne odkrycie. W zaroślach odkryto częściowo rozebrane zwłoki kobiety

SZOKUJĄCE SZCZEGÓŁY

Wstrząsające odkrycie w ruinach kaplicy. Znaleziono zwłoki 22-latki! "W pobliżu widziano parę ubraną jak wampiry"

Koszmarne odkrycie we Włoszech. W ruinach kaplicy znaleziono zwłoki 22-letniej Francuzki. Co najdziwniejsze, kobieta leżała w pozycji embrionalnej, jakby ułożyła się do snu. W tej sprawie nie tylko ten szczegół budzi przerażenie. Okazuje się, że wcześniej w okolicy widziano parę ubraną jak wampiry, a policja podejrzewa, że śmierć Francuzki mogła być wynikiem tzw. polowania na duchy.