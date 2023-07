Wstrzymanie ognia na Ukrainie? Atak dronów na Moskwę po oświadczeniu Putina

Koniec wojny na Ukrainie? Władimir Putin stawia sprawę jasno. Uważa, że wszystko przez... Ukrainę

Wojna na Ukrainie trwa już niemal półtora roku i nic nie wskazuje na to, by miała się w najbliższym czasie zakończyć. Sytuacja nadal jest patowa, kontrofensywa póki co nie przyniosła oczekiwanego wielkiego przełomu w działaniach militarnych, a Rosja także nie poczyniła od dawna żadnych postępów ani też nie wycofała swoich wojsk. Czy możliwe jest rozpoczęcie rozmów pokojowych i zawieszenie ognia? Do tej kwestii odniósł się Władimir Putin na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu Rosja - Afryka w Sankt Petersburgu. Nawiązał do inicjatywy pokojowej, z którą wyszły podczas tego spotkania państwa afrykańskie. "Jednym z powodów, dla których [ta inicjatywa] nie może być zrealizowana są sprawy, które mogą być trudne do zrealizowania, lub nie mogą być zrealizowane. Taką sprawą jest przerwanie ognia" - zaczął Putin.

Wojna Rosji z NATO? Putin: "Jesteśmy gotowi"

"Ukraińska armia idzie naprzód, atakuje, prowadząc strategiczną ofensywę na dużą skalę. Nie ma powodów zwracania się do nas o przerwanie ognia. Nie możemy zgodzić się na przerwanie ognia kiedy jesteśmy atakowani" - stwierdził Władimir Putin, jak zwykle robiąc z Rosji ofiarę, a z Ukrainy agresora. Został też spytany o możliwość wybuchu III wojny światowej i otwartego konfliktu militarnego Rosji z NATO. Jak powiedział rosyjski dyktator, "nikt nie chce starcia między Rosją i NATO, ale jeśli ktoś tego chce, jesteśmy gotowi".

Nocny nalot dronów w Rosji. "Tej nocy ukraińskie drony dokonały ataku"

Tymczasem dziś, 30 lipca rano agencja TASS poinformowała o ataku dronów na Moskwę. "Tej nocy ukraińskie drony dokonały ataku. Fasady dwóch moskiewskich wieżowców, w których mieszczą się biura, zostały lekko uszkodzone. Nie ma ofiar w ludziach" - poinformował na Telegramie mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin. Drony zostały zestrzelone na zachód od Moskwy. Z powodu tych wydarzeń zawieszono działalność lotniska Wnukowo. To kolejny tego rodzaju atak na Moskwę w ostatnich tygodniach. Rosja obwinia Ukrainę, Kijów się nie przyznaje. Wcześniej Siergiej Ławrow powiedział, że ataki "byłyby niemożliwe bez wsparcia USA i ich sojuszników z NATO dla reżimu w Kijowie".

