Wszyscy mówią o Barronie Trumpie! "To fascynujące"

Barron Trump już zakłada własną firmę! "To superinteligentny dzieciak. Po prostu fascynująco się z nim rozmawia”

Barron Trump już od paru lat zwracał na siebie uwagę amerykańskich mediów. Rozpisywano się o tym, jak szybko przerósł rodziców, którzy przecież sami do niewysokich nie należą. Ponad dwumetrowy syn Trumpa górował nad wszystkimi obecnymi również w Białym Domu, gdzie pojawił się wraz z ojcem tuż po jego zaprzysiężeniu na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Elegancki Barron stał się od razu przedmiotem komentarzy w niemal wszystkich mediach opisujących inaugurację prezydentury Trumpa. Jedni przewidują, że zostanie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a drudzy, że raczej... koszykarzem i że powinien jak najszybciej podpisać kontrakt z NBA, bo innego aż tak wysokiego człowieka ze świecą szukać. Także Nathan Pearce, szef firmy Szef firmy, która przygotowywała 18-latkowi luksusowy strój na zaprzysiężenie, nie może się nachwalić prezydenckiego syna. Podlizuje się, czy może coś w tym jest i faktycznie najmłodsze dziecko Trumpa to ciekawy człowiek?

Zachwyty nad Barronem Trumpem w mediach. Naprawdę jest mądry nad wiek?

"To superinteligentny dzieciak. Wyrasta ponad swoje lata pod względem doświadczenia, wiedzy, historii. Po prostu fascynująco się z nim rozmawia” – powiedział Pearce dla "Women's Wear Daily" o najmłodszym synu prezydenta Trumpa. "Wiesz, jakiego innego słowa użyłbym, mówiąc o nim? Przyjazny. Jest osobą twardo stąpającą po ziemi, miłą tak, jak to tylko możliwe i przyjazny. Bardzo miło było mi go znać przez ostatni rok lub dwa" - dodał. Podobno syn Trumpa sam wybrał sobie materiał, guziki i podszewki do garnituru. Przynajmniej z pozoru nie ma teraz większych zmartwień. Bo o karierę z pewnością martwić się nie musi. Przysłowiowy pierwszy milion już ma w kieszeni i przygotowuje się do prowadzenia biznesu. Jak pisze "New York Post", młody Trump już wiosną wraz z dwoma partnerami biznesowymi poprowadzi firmę Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc., która ma zajmować się handlem luksusowymi nieruchomościami.