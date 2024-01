Musisz zobaczyć syna Donalda Trumpa! Barron jest gigantyczny, przerósł rodziców

Barron Trump jest jeszcze wyższy. Syn Donalda Trumpa ma już prawie 18 lat. Pojawił się z rodzicami na pogrzebie matki Melanii Trump

Syn Donalda Trumpa jest jeszcze wyższy! Barron Trump, który w marcu skończy 18 lat, rzadko pojawia się publicznie u boku sławnych rodziców. Tym razem okazja ku temu była bardzo smutna. Barron Trump wraz z Donaldem Trumpem i Melanią Trump wzięli udział w pogrzebie Amaliji Knavs, matki Melanii i babci 18-latka. Barron stał tuż obok rodziców. Widać było, że to już dorosły mężczyzna i że najwyraźniej nadal rośnie. Przerósł dawno ojca i matkę o głowę, chociaż oboje należą przecież do wysokich osób. Barron już jako 10-latek był niemal tak samo wysoki, jak mający 187 centymetrów wzrostu Donald Trump, przerósł ojca mając 13 lat. Teraz ma już podobno sporo ponad dwa metry wzrostu.

Matka Melanii Trump była ukochaną babcią dla Barrona. Donald Trump żartował, że jego syn zawdzięcza swój wzrost właśnie jej doskonałej słoweńskiej kuchni

Pogrzeb Amaliji Knavs odbył się w kościele episkopalnym Bethesda-by-the-Sea w Palm Beach na Florydzie. Ciało zmarłej 9 stycznia matki Melania Trump sprowadziła z rodzinnej Słowenii. Ukochaną babcię Barrona Trumpa pożegnało stu żałobników. Podczas wzruszających mów pożegnalnych Melania mówiła o miłości matki do wnuka Barrona, która "rozjaśniała jego świat miłością, czułą troską i niezachwianym oddaniem". To właśnie babcia nauczyła Barrona języka słoweńskiego, chłopak ma dziś zresztą podwójne obywatelstwo jako pierwszy syn prezydenta USA w dziejach. Kiedyś Donald Trump żartobliwie stwierdził, że Barron zawdzięcza swój wzrost właśnie babci, która doskonale gotuje. "To dlatego urósł taki wysoki, że jadł tylko jej jedzenie. Powiedziałem mu, będziesz koszykarzem. On na to: „No cóż, właściwie to lubię piłkę nożną, tato”".

Barron Trump, 6'7", towers over his father as he tenderly guides him as they both attend funeral of Melania's mother in Floridahttps://t.co/hPKwxy3S5N via @MailOnline— Frankie Crisostomo (@FrancCrist) January 19, 2024

