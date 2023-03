Syn gigant!

Syn Trumpa jest gigantyczny! 17-latek już przerósł ojca i matkę o głowę

To po prostu nie do wiary! Najmłodszy syn Donalda Trumpa jest coraz wyższy i przerósł już ojca i matkę o głowę. A przecież dawny prezydent Stanów Zjednoczonych sam ma 187 centymetrów wzrostu... Tymczasem Barron Trump przerósł go już jako 13-latek. Najnowsze zdjęcia syna Trumpów po prostu szokują! Ciekawe, jaki wzrost osiągnie ostatecznie Barron?