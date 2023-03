i Autor: Evan Vucci/AP Donald Trump

USA

Donald Trump wzywa do protestów?! "Prezydent zostanie aresztowany"

sch | PAP 10:03

Donald Trump napisał, że we wtorek (21 marca) zostanie „aresztowany”. Były prezydent USA wezwał do demonstracji przed ewentualnym aktem oskarżenia go w sprawie o zapłacenie gwieździe porno za milczenie o ich kontaktach seksualnych.